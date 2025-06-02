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"Произвол полиции?": задержание на заправке в Таллинне вызвало у водителя вопросы

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В редакцию Rus.Postimees обратился житель Таллинна, который был в пятницу задержан полицией на заправке и сомневался, были ли действия стражей порядка законными. В полиции объяснили, что стало причиной задержания, пишет портал Rus.Postimees.

Житель Таллинна Ким написал, что в пятницу, 30 мая, заехал на столичную заправку Circle K у торгового центра Magistral. "Мест парковочных не было, встал к колонке. Пошел купил бутерброд, съел и уснул в машине: день длинный был и неделя непростая", - объясняет он.

По его словам, спустя 40-50 минут он проснулся от стука в окно: трое полицейских окружили машину. Один из полицейских поинтересовался, что у водителя случилось, на что, по словам Кима, он ответил, что просто уснул.

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