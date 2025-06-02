"Произвол полиции?": задержание на заправке в Таллинне вызвало у водителя вопросы

Житель Таллинна Ким написал, что в пятницу, 30 мая, заехал на столичную заправку Circle K у торгового центра Magistral . "Мест парковочных не было, встал к колонке. Пошел купил бутерброд, съел и уснул в машине: день длинный был и неделя непростая", - объясняет он.

По его словам, спустя 40-50 минут он проснулся от стука в окно: трое полицейских окружили машину. Один из полицейских поинтересовался, что у водителя случилось, на что, по словам Кима, он ответил, что просто уснул.