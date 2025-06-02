Киев заявил о повреждении 34% стратегической авиации России

"Семь миллиардов долларов США - такова ориентировочная стоимость стратегической авиации противника, по которой сегодня был нанесен удар в результате спецоперации СБУ "Паутина". Поражены 34% стратегических носителей крылатых ракет на основных аэродромах базирования в России", - говорится в заявлении СБУ.

Украинские и западные СМИ ранее сообщали со ссылкой на источники в СБУ, что в воскресенье Украина нанесла удары дронами по как минимум четырем военным аэродромам, расположенным в глубине территории России, включая Сибирь, где базируются бомбардировщики.

Атака была проведена с территории России - дроны запускались с грузовиков.

По данным источников СБУ, были поражены 41 самолет, в том числе A-50, Ту-95 и Ту-22М3.

Telegram-канал Fighterbomber, связанный с российскими ВКС, сообщил, что дроны были запущены с минимального расстояния, в результате чего российские системы ПВО - "Панцирь" и С-300 - не успели отреагировать.

Автор канала отметил, что воскресная атака стала "черным днем для дальней авиации России".