Потребительские цены в Латвии в марте повысились на 1,1%

Средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в марте повысился на 2,8%.

За месяц цены на товары повысились на 1,3%, на услуги - на 0,7%, за год - соответствено на 2,7% и 2,9%.

Наибольшее влияние на изменения потребительских цен за месяц оказал рост цен на одежду (на 7,5%) и обувь (на 11,7%), продукты питания и безалкогольные напитки (на 0,9%), алкогольные напитки и табачные изделия (на 2,2%), товары и услуги, связанные с транспортом (на 1,2%), а также товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой (на 1,6%).