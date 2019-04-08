ВИЧ не спит: 326 новых случаев за год, пять из них - у новорожденных

Количество новых ВИЧ-инфицированных уменьшилось - в 2017 году их было 371, еще годом ранее - 365.

В прошлом году ВИЧ впервые зарегистрирован у 221 мужчины и 105 женщин.

В прошлом году в Латвии также родилось пять ВИЧ-позитивных детей. В 2017 году с диагнозом ВИЧ родилось трое детей, в 2016 году - шесть детей.

В Латвии в настоящее время диагноз ВИЧ имеют 89 детей в возрасте до 18 лет.