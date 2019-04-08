ВИЧ не спит: 326 новых случаев за год, пять из них - у новорожденных

В прошлом году в Латвии зарегистрировано 326 новых случаев ВИЧ, в том числе у пяти новорожденных, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).
Количество новых ВИЧ-инфицированных уменьшилось - в 2017 году их было 371, еще годом ранее - 365.
В прошлом году ВИЧ впервые зарегистрирован у 221 мужчины и 105 женщин.
В прошлом году в Латвии также родилось пять ВИЧ-позитивных детей. В 2017 году с диагнозом ВИЧ родилось трое детей, в 2016 году - шесть детей.
В Латвии в настоящее время диагноз ВИЧ имеют 89 детей в возрасте до 18 лет.
Согласно данным ЦКПЗ, в прошлом году в 73 случаях заражение ВИЧ произошло в результате употребления наркотиков, в 109 случаях - в результате гетеросексуальных контактов, в 19 случаях - гомосексуальных, в пяти случаях - в результате вертикальной трансмиссии, а в 120 случаях путь заражения не определен.