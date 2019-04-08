Остались череп и штаны: в ЮАР слон убил браконьера, а львы съели тело

В национальном парке Южноафриканской республики слон убил браконьера. После этого тело растерзала стая львов, пишет Huffington Post.
Мужчину, которого во вторник, 2 апреля, убил слон, подозревают в охоте на черепах в национальном парке. Об этом свидетельствует тот факт, что он находился там без гида.
Местные полицейские по просьбе семьи отправились искать "остатки" дела в парке на земле и с помощью вертолета, однако, как сообщили стражи порядка:
"У львов от погибшего остались только череп и штаны".
Соучастники погибшего охотника на черепах были арестованы.
Представитель национального парки Гленн Филлис отметила, что этот несчастный случай показывает все возможные ужасы, которые могут произойти, если парк посещают тайно и без сопровождения гида.