Пн, 8.04.2019
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Остались череп и штаны: в ЮАР слон убил браконьера, а львы съели тело

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Лев. Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В национальном парке Южноафриканской республики слон убил браконьера. После этого тело растерзала стая львов, пишет Huffington Post.

Мужчину, которого во вторник, 2 апреля, убил слон, подозревают в охоте на черепах в национальном парке. Об этом свидетельствует тот факт, что он находился там без гида.

Местные полицейские по просьбе семьи отправились искать "остатки" дела в парке на земле и с помощью вертолета, однако, как сообщили стражи порядка:

"У львов от погибшего остались только череп и штаны".

Соучастники погибшего охотника на черепах были арестованы.

Представитель национального парки Гленн Филлис отметила, что этот несчастный случай показывает все возможные ужасы, которые могут произойти, если парк посещают тайно и без сопровождения гида.

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