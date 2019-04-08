Остались череп и штаны: в ЮАР слон убил браконьера, а львы съели тело

Мужчину, которого во вторник, 2 апреля, убил слон, подозревают в охоте на черепах в национальном парке. Об этом свидетельствует тот факт, что он находился там без гида.

Местные полицейские по просьбе семьи отправились искать "остатки" дела в парке на земле и с помощью вертолета, однако, как сообщили стражи порядка:

"У львов от погибшего остались только череп и штаны".

Соучастники погибшего охотника на черепах были арестованы.