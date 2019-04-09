Пикантный конфуз! Рэп-звезда обнажила на публике свою аппетитную попку
26-летняя американская рэп-исполнительница и звезда Интернета Карди Би на открытии нового клуба в Лас-Вегасе произвела настоящий фурор благодаря своему наряду.
Практически прозрачное платье цвета мяты, которое вызвало ассоциации с освежающей конфеткой, открыло публике гораздо больше, чем следовало -
ассистент Карди Би уж очень хотел, чтобы она как можно более эффектно выглядела на фото, и настолько высоко приподнял юбку звезды хип-хопа, что ее аппетитная попка обнажилась на глазах увсех.
Больше чем уверены, что саму Карди Би, которая частенько шокирует общественность своими провокационными нарядами, эта ситуация ничуть не смутила.
Смотрите фото в нашей галерее!