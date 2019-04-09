Вт, 9.04.2019
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Пикантный конфуз! Рэп-звезда обнажила на публике свою аппетитную попку
ФОТО

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ФОТО: SIPA/Scanpix

26-летняя американская рэп-исполнительница и звезда Интернета Карди Би на открытии нового клуба в Лас-Вегасе произвела настоящий фурор благодаря своему наряду.

Практически прозрачное платье цвета мяты, которое вызвало ассоциации с освежающей конфеткой, открыло публике гораздо больше, чем следовало -

ассистент Карди Би уж очень хотел, чтобы она как можно более эффектно выглядела на фото, и настолько высоко приподнял юбку звезды хип-хопа, что ее аппетитная попка обнажилась на глазах увсех.

Больше чем уверены, что саму Карди Би, которая частенько шокирует общественность своими провокационными нарядами, эта ситуация ничуть не смутила.

Смотрите фото в нашей галерее!

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