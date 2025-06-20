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Видео Шура Би-2 в Риге: "Я уже местная достопримечательность"

Шура Би-2

В пятницу, 20 июня, состоится премьера нового совместного сингла Шуры Би-2 и Лаймы Вайкуле - "Танцуй". Известно, что на 21 июня запланированы съемки клипа. "Я уже местная достопримечательность. Особенно если мы с Левой тут", - посмеялся музыкант в беседе с TVNET+.

В начале июня группа "Би-2" снимала в Риге уже другой клип - видео на новую песню "Летний гром", там тоже были свои сложности, о которых музыкант рассказал TVNET+.

Неоспоримый факт - "Би-2" в Латвии любят! Например, в Даугавпилсе 31 мая их концерт собрал 55 000 зрителей, а 20 декабря в Риге (Xiaomi Arēna) "Би-2" выступят уже с симфоническим оркестром. 

Видео: Интервью с Шурой Би-2 (тизер)

Как и в прошлом году, Лайма Вайкуле пригласила "Би-2" выступить на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2025. Шура вспомнил, как сложился их творческий союз:

"Мы в прошлом году в сентябре выступали в Кишиневе. Мы играли в Ледовом дворце. Там 7000 зрителей, а Лайма играла на площади. Я говорю - Лайма, приходи к нам, споешь. И за день до этого она пригласила на ужин со своими друзьями. Мы с ней вышли покурить. Я говорю: "Слушай, Лайма, знаешь, когда нам было по 17 лет, мы все в тебя были влюблены. Я так мечтал с тобой...

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