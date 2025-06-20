Видео Шура Би-2 в Риге: "Я уже местная достопримечательность"

В пятницу, 20 июня, состоится премьера нового совместного сингла Шуры Би-2 и Лаймы Вайкуле - "Танцуй". Известно, что на 21 июня запланированы съемки клипа. "Я уже местная достопримечательность. Особенно если мы с Левой тут", - посмеялся музыкант в беседе с TVNET+.
В начале июня группа "Би-2" снимала в Риге уже другой клип - видео на новую песню "Летний гром", там тоже были свои сложности, о которых музыкант рассказал TVNET+.
Неоспоримый факт - "Би-2" в Латвии любят! Например, в Даугавпилсе 31 мая их концерт собрал 55 000 зрителей, а 20 декабря в Риге (Xiaomi Arēna) "Би-2" выступят уже с симфоническим оркестром.
Как и в прошлом году, Лайма Вайкуле пригласила "Би-2" выступить на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2025. Шура вспомнил, как сложился их творческий союз: