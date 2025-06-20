Видео Шура Би-2 в Риге: "Я уже местная достопримечательность"

"Мы в прошлом году в сентябре выступали в Кишиневе. Мы играли в Ледовом дворце. Там 7000 зрителей, а Лайма играла на площади. Я говорю - Лайма, приходи к нам, споешь. И за день до этого она пригласила на ужин со своими друзьями. Мы с ней вышли покурить. Я говорю: "Слушай, Лайма, знаешь, когда нам было по 17 лет, мы все в тебя были влюблены. Я так мечтал с тобой...