Здоровые и блестящие волосы летом: как защитить их от солнца, морской воды и хлора в бассейне

Солнце, теплый ветер, купание в море или бассейне - лето радует нас, но это беззаботное время часто становится настоящим испытанием для наших волос. В начале лета они могут быть шелковистыми и блестящими, но ультрафиолетовые лучи, соль, хлор и другие элементы могут быстро сделать их сухими, ломкими, тусклыми и непослушными. Хорошие новости? При правильном уходе и соблюдении нескольких простых правил вы сможете сохранить волосы здоровыми и блестящими на протяжении всего лета.
"Говорят, что волосы - это зеркало здоровья человека. На них влияет не только погода - солнце, дождь, ветер, резкие перепады температуры, - но и болезни, стрессы, переживания и то, насколько правильно мы питаемся каждый день. Если вы не едите достаточно белка или не получаете достаточного количества витаминов А и В, железа, фосфора и цинка, ваши волосы могут стать неухоженными, ломкими или даже начать выпадать. Летом волосы подвергаются воздействию солнечных лучей, поэтому, чтобы сохранить их здоровыми, необходимо не только защищать их от прямых солнечных лучей, но и правильно ухаживать за ними, регулярно увлажнять и следить за тем, чтобы в организме не было дефицита витаминов, необходимых для здоровья волос", - отмечает Лайла Залите, сертифицированный фармацевт Apotheka.
Вредные факторы: солнце, соль и хлор
Летом волосы подвергаются воздействию ряда вредных факторов. Интенсивные ультрафиолетовые (UV) лучи солнца повреждают кутикулу - внешний защитный слой, который защищает волосы от воздействия окружающей среды. Соленая морская вода способствует пересыханию волос и кожи головы, заставляя сальные железы выделять больше кожного сала для восстановления естественного защитного слоя, что может привести к ускорению процесса жирности волос. Хлор, содержащийся в воде плавательных бассейнов, негативно влияет на структуру волос и, если его тщательно не смывать, может раздражать кожу головы, вызывая сухость и зуд.
Сертифицированный фармацевт Apotheka Лайла Залите объясняет:
"Летом волосы подвергаются тем же рискам, что и кожа, с той лишь разницей, что мы часто забываем заботиться о волосах. Если, отправляясь на пляж, мы не забываем наносить SPF на кожу, то волосы часто остаются совершенно беззащитными".
Защита начинается до пребывания на солнце и купания
Чтобы сохранить здоровье и красоту волос, важно понимать, что о защите нужно начинать думать еще до выхода на солнце или погружения в воду.
UV-защита для волос. Один из самых простых способов защитить волосы от UV-излучения - использовать защитное средство, разработанное специально для волос.
В ассортименте солнцезащитных средств есть сухие масла, которые не только защищают кожу от вредных UVA- и UVB-лучей, но и волосы, не делая их жирными.
Если вы планируете окунуться в воду в жаркие летние дни, желательно убедиться, что защитное масло также является водостойким. Информацию о том, подходит ли масло волосам, следует искать на этикетке.
Головные уборы и платки. Летом это не только красивые, но и полезные аксессуары для защиты от прямых солнечных лучей, предотвращения перегрева кожи головы, а также для ветреных дней. Сильные солнечные лучи не только угрожают голове и могут вызвать солнечный удар, но и лишают волосы необходимых минералов и сушат их. Особенно важно помнить об этом женщинам с окрашенными волосами, так как солнце еще больше повреждает волосы. Волосы могут стать более сухими, ломкими и усилиться их выпадение.
Купание без забот. Когда речь идет о купании, один из самых простых, но эффективных советов - смочить волосы чистой водой перед купанием. Это поможет предотвратить впитывание соли и хлора в волокна волос. Если вы также нанесете небольшое количество кондиционера или масла для волос, это создаст защитный барьер, который поможет защитить ваши волосы в воде. Также полезно ополаскивать волосы чистой водой после душа. Если у вас нет поблизости душа, можно просто ополоснуть волосы водой из бутылки.
"Намочив волосы перед купанием, можно значительно уменьшить воздействие хлора и соли", -
поясняет Лайла Залите.
Больше советов для летней рутины:
Избегайте термической обработки - по возможности откажитесь от фенов и выпрямителей и дайте волосам высохнуть естественным путем;
Делайте легкие прически - низкие хвосты, косы или свободные узлы. Это поможет предотвратить ломкость;
Не забывайте ухаживать за кончиками волос - летом они страдают больше всего, поэтому используйте восстанавливающие сыворотки и подстригайте кончики каждые 6-8 недель.
Выберите правильный шампунь для вашего типа волос - правильное мытье волос шампунем, подходящим для вашего типа волос, является ключевым моментом. Тщательно промойте шампунем корни волос, но меньше - концы, чтобы избежать пересушивания. Мойте волосы шампунем дважды.
Шампунь не следует слишком интенсивно втирать в кожу головы, так как это может стимулировать выделение жира, что приведет к повышенной пушистости волос.
Больше времени уделяйте ополаскиванию волос, чем их намыливанию, так как не тщательно смытый шампунь может пересушить волосы. После шампуня обязательно используйте кондиционер.
Увлажняйте и питайте волосы - летом вам необходимо дополнительное увлажнение, поскольку солнце делает волосы сухими и ломкими и снижает уровень кератина. Хрупкие, поврежденные и тусклые волосы можно оживить с помощью восстанавливающих шампуней и масок. Очень сухим волосам помогут питательные и увлажняющие шампуни и ежедневное использование масла для волос. Для жирных волос очищающие и балансирующие шампуни сбалансируют кожу головы и со временем уменьшат выделение кожного сала. Увлажняющие шампуни также подходят для жирных волос.
Побалуйте волосы маской –
Рекомендуется использовать маску для волос раз в неделю, выбирая маску, которая соответствует потребностям ваших волос - увлажняющую, восстанавливающую или питательную.
Увлажняющие и восстанавливающие маски для волос лучше всего подходят для солнечного времени года, а питательные - для сухих и тонких волос.
Вы также можете использовать натуральные средства для увлажнения волос - кокосовое масло, гель алоэ вера или даже простой отвар овса или льняного семени смягчают и питают волосы. Натуральные средства могут быть эффективными, но, как и во всем, нужно соблюдать баланс - слишком большое количество масла может утяжелить волосы и сделать их тяжелыми.
Ухаживайте за кожей головы - летом из-за жары волосы могут чаще становиться жирными, поэтому
стоит воспользоваться скрабом для кожи головы, чтобы тщательно очистить ее от излишков кожного сала и восстановить доступ кислорода к корням волос, ведь недостаток кислорода также может привести к их выпадению.
Получайте необходимые витамины и минералы - выпадение волос может быть спровоцировано не только солнцем, но и недостатком витаминов D, B12, C, A, цинка, железа, селена и биотина, изменениями в состоянии здоровья, приемом серьезных лекарств и их побочными эффектами, а также стрессом, поэтому следите за полноценным и сбалансированным питанием и не допускайте недостатка витаминов, необходимых вашему организму.
"Волосы - наше естественное украшение и заслуживают не меньшего внимания, чем кожа. Поэтому в следующий раз, отправляясь на пляж или в бассейн, не забудьте: защита сегодня означает здоровые и блестящие волосы завтра", - говорит фармацевт.
Статья написана в сотрудничестве с Apotheka.
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