Видео Tautumeitas создали магическое настроение в студии TVNET

Перед концертом Tautumeitas посетили музыкальную студию TVNET, где пообщались с редактором отдела культуры TVNET Томом Трейбергсом и исполнили а капелла песни Tu, lietiņi и Sit, Jānīti, vara bungas.

Rītausmas koncertrituāls пройдет в ночь с 20 на 21 июня на берегу Даугавы возле Kalna Ziedi в Айзкраукле.

Концерт начнется в 2:00 утра, перед восходом солнца.

Второй год подряд мероприятие будет сочетать живую музыку и элементы ритуала летнего солнцестояния, основанного на латышских народных традициях.

Галерея: Tautumeitas в студии TVNET

Интересно, что песня Tu, lietiņi была написана при подготовке к первому концерту в прошлом году, и в ней содержится послание о доверии и уверенности в том, что предначертано судьбой, а также об упорстве и следовании своим путем - иногда против течения, если этого требует сердце.

"Ритуал прошлогоднего концерта остался в моей памяти как сон. Поистине невероятно, что люди были готовы встать посреди ночи, доехать до городища и оказаться на природе, где нет привычных удобств, потому что стремление к традициям и аутентичности было так велико. Пережить самую короткую и светлую ночь в году, пропитанную мистикой и ритуалом, - это очень омолаживает, дает ощущение латышскости, возможность встретиться с предками и большую силу сообщества", - говорят Tautumeitas.

Билеты на Rītausmas koncertrituāls можно приобрести в кассе Biļešu paradīze, а также

здесь.