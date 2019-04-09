Туши животных и тошнотворная вонь. Кошмары с рынков собачьего мяса в Индонезии

Предусмотренные для убоя собаки (иногда и кошки) содержатся в жутких условиях, их заставляют смотреть на то, какую мучительную смерть переживают их собратья, а потом они сами погибают в агонии.

Британский актер и защитник животных Питер Иган в своей колонке на интернет-портале телевещательной компании SKY рассказал о пережитом на индонезийских рынках собачьего мяса.

"Сначала я почувствовал неожиданный импульс тошноты, когда в мои ноздри и глотку ворвался запах трупного мяса, внутренностей и крови. Атмосфера радикально сменилась с воздушно тропической на кошмар... Мы были на экстремальном рынке (рынок Томохона - прим.ред.)", - написал Иган.

"На полу валялись внутренности, у всех торговцев во рту было по сигарете. Они выдыхали дым, разделывая тела грязными руками, с достойным экспертов безразличием. Летучие мыши, крысы, змеи, коты и собаки", - отметил он.

Торговцев предупредили о визите представителей организации защиты животных Dog Meat Free Indonesia. Они согласились, что в тот день собак не будут публично убивать. После короткой прогулки по рынку активисты увидели пять собак в клетке, которая была накрыта брезентом. Когда они подняли покрывало, собаки "были слишком больными или напуганными, чтобы двигаться", - указал Иган.

"Никогда в жизни не видел собак в таком плохом состоянии. Их ожидала жестокая смерть. Они знали, что эта смерть неизбежна", - отметил актер.

По его словам, представители организации пытались вмешаться, но их никто не услышал. В конце концов торговцы клетку затолкали в место, где активистам находиться было запрещено.

ФОТО: dogmeatfreeindonesia.org

В результате Иган и другие представители организации покинули рынок Томохона и отправились на другой экстремальный рынок - Лангован.

"Когда мы попали туда, прошли целые сутки. Большая часть животных уже была убита или же убой прекратили, когда торговцы поняли, что мы снимаем.

Мне было жаль [оператора] Эндрю. Он все видел через объектив и не имел возможности отвернуться. Он был нашими глазами и я знаю, насколько глубоко увиденное тронуло его душу", - подчеркнул актер.

По словам Игана, на Ланговане активистам открылись такие же виды, как и на предыдущем рынке. На окровавленной земле лежали туши и кишки животных. Запах вызывал тошноту.

"Два обожженных кота лежали рядом с друг другом, их глаза все еще кричали. Торговцы вытащили внутренности из двух собачьих туш, которые секунду назад были обожжены. Я смотрел на обожженные останки, на трупы наших так называемых лучших друзей. Мне хотелось кричать на мясников и на остальных, кто смотрел на животных, как на пищу", - написал он.

ФОТО: dogmeatfreeindonesia.org