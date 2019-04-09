Туши животных и тошнотворная вонь. Кошмары с рынков собачьего мяса в Индонезии

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В некоторых странах до сих пор практикуется обычай, который в наших широтах кажется диким и уму непостижимым, - употребление в пищу собачьего мяса.
Предусмотренные для убоя собаки (иногда и кошки) содержатся в жутких условиях, их заставляют смотреть на то, какую мучительную смерть переживают их собратья, а потом они сами погибают в агонии.
Британский актер и защитник животных Питер Иган в своей колонке на интернет-портале телевещательной компании SKY рассказал о пережитом на индонезийских рынках собачьего мяса.
"Сначала я почувствовал неожиданный импульс тошноты, когда в мои ноздри и глотку ворвался запах трупного мяса, внутренностей и крови. Атмосфера радикально сменилась с воздушно тропической на кошмар... Мы были на экстремальном рынке (рынок Томохона - прим.ред.)", - написал Иган.
"На полу валялись внутренности, у всех торговцев во рту было по сигарете. Они выдыхали дым, разделывая тела грязными руками, с достойным экспертов безразличием. Летучие мыши, крысы, змеи, коты и собаки", - отметил он.
Торговцев предупредили о визите представителей организации защиты животных Dog Meat Free Indonesia. Они согласились, что в тот день собак не будут публично убивать. После короткой прогулки по рынку активисты увидели пять собак в клетке, которая была накрыта брезентом. Когда они подняли покрывало, собаки "были слишком больными или напуганными, чтобы двигаться", - указал Иган.
"Никогда в жизни не видел собак в таком плохом состоянии. Их ожидала жестокая смерть. Они знали, что эта смерть неизбежна", - отметил актер.
По его словам, представители организации пытались вмешаться, но их никто не услышал. В конце концов торговцы клетку затолкали в место, где активистам находиться было запрещено.
В результате Иган и другие представители организации покинули рынок Томохона и отправились на другой экстремальный рынок - Лангован.
"Когда мы попали туда, прошли целые сутки. Большая часть животных уже была убита или же убой прекратили, когда торговцы поняли, что мы снимаем.
Мне было жаль [оператора] Эндрю. Он все видел через объектив и не имел возможности отвернуться. Он был нашими глазами и я знаю, насколько глубоко увиденное тронуло его душу", - подчеркнул актер.
По словам Игана, на Ланговане активистам открылись такие же виды, как и на предыдущем рынке. На окровавленной земле лежали туши и кишки животных. Запах вызывал тошноту.
"Два обожженных кота лежали рядом с друг другом, их глаза все еще кричали. Торговцы вытащили внутренности из двух собачьих туш, которые секунду назад были обожжены. Я смотрел на обожженные останки, на трупы наших так называемых лучших друзей. Мне хотелось кричать на мясников и на остальных, кто смотрел на животных, как на пищу", - написал он.
В четырех клетках сидели еще десять собак, которых ожидала такая же судьба. Им не оставалось ничего другого, кроме как смотреть на мучительную смерть сородичей. Некоторым на морды брызнула кровь.
"Их глаза не бегали из стороны в сторону, они сконцентрировались на одной точке. Они не хотели, чтобы их заметили. Они не хотели, чтобы их трогали. Они не хотели быть убитыми.
Неважно, какие ужасы ждали их впереди, мое сердце разрывалось, я чувствовал себя так, как будто предал существование этого волшебного животного - собаки, выбранного нами компаньона. Я ничего не мог сделать, чтобы успокоить их или вселить в них надежду.
Я думал об огромных различиях, которые отделяют эту ситуацию от той, в которой семьи выбирают себе любимцев в приютах: собаки с энтузиазмом подходят в надежде получить друга, который возьмет их домой.
А здесь семьи смотрят на бедных созданий в клетках не как на компаньона, а как на еду, хихикая и показывая пальцем на того, на кого пал их выбор. Потом они радостно смотрят, как собаку бьют палкой и обжигают, как она дергается, пока ее разделывают.
Я не осуждаю, я выражаю непонимание, которое оставляет болезненные мозоли на моей душе", - рассказал Иган.
Однако активистам все же выпала возможность спасти несколько собак - им разрешили забрать четырех из десяти животных.
"Мы не могли взять их всех, как бы мы не хотели", - отметил актер.
"Я никогда не забуду стянутое и уставшее лицо Эндрю после того, как он часами смотрел через объектив на вещи, которые будут преследовать его всю жизнь.
Я видел собак на военных зонах Кабула в Афганистане, в питомниках по производству собачьего мяса в Южной Корее и Китае, на пугающих амишских щенячьих фермах в округе Монтгомери, штат Пенсильвания. На боснийских и румынских улицах и в приютах смерти. Все эти виды впечатались глубоко в мою душу.
Но я никогда не забуду морды тех собак, которых нам пришлось оставить на рынке Лангован. Это те мордочки, которые я часто вижу, просыпаясь в полтретьего ночи. Сейчас они спокойны, но я не успокоюсь, пока жестокости не придет конец", - указал Питер Иган.
Галерея: Рынки собачьего мяса в Индонезии