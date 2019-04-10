Самые недоступные женщины по знаку Зодиака

8. Рак

Раки очень домашние барышни, которые грезят о любимом человеке и полноценной семье с красивым домом и детишками. Наверное, именно поэтому каждого мужчину, который вызывает у них интерес, они рассматривают в качестве потенциального мужа. Раки хоть и не подают вида, но

очень хотят, чтобы за ними ухаживали, а потому романтический ужин при свечах, прогулка под луной или красивый букет цветов с признанием в любви способен вскружить им голову.

Даже если барышня знака Рак отвергает ваши ухаживания, не стоит отступать. Ее неприступность показная, а на деле она ждет от вас более решительных действий.

7. Весы

Девушку знака Весы нельзя назвать неприступной крепостью, но добиться ее расположения сможет далеко не каждый. Такие барышни обладают завышенными требованиями к сильному полу, а значит - покорить Весы способен мужчина, который может похвастаться не только внешней красотой и богатством.

Он должен обладать харизмой, быть ответственным, образованным, разносторонне развитым и при этом отлично разбираться в искусстве.

Ухаживания других поклонников подопечная Венеры просто проигнорирует. Но даже если мужчина обладает всеми необходимыми качествами, ему придется проявить настойчивость, прежде чем барышня-Весы скажет заветное "да".

6. Телец

Тельцы очень ответственно подходят к выбору партнера для жизни, а значит - комплиментами и пустыми обещаниями их не возьмешь. Женщина этого знака будет принимать ухаживания поклонника, но ожидать от нее ответных чувств сразу не стоит. Ей нужно время, чтобы убедиться, что мужчина серьезно настроен по отношению к ней, что он надежен как муж, отец и семьянин. Для этого

барышня-Телец будет устраивать всевозможные проверки своему ухажеру. И от того, выдержит ли он предложенные испытания, будет зависеть благосклонность женщины данного знака.

Поэтому, приготовьтесь быть искренним, находчивым и последовательным в своих словах и поступках.

5. Лев

Гордая Львица - настоящая королева флирта, которая знает, как завоевать мужчину, но выбирает для себя только самых лучших. Яркая и эксцентричная барышня просто приковывает к себе взгляды мужчин, заставляя их проявлять свои лучшие качества, чтобы обратить на себя внимание. Но простыми ухаживаниями завлечь Львицу практически невозможно.

Эта дама знает себе цену, а потому влюбленный мужчина должен заваливать ее дорогими подарками и водить в хорошие рестораны, показывая, что рядом с ним настоящая королева.

Если Львица почувствует себя такой рядом с влюбленным мужчиной, она оттает и проявит к нему благосклонность.

4. Близнецы

Женщинам-Близнецам очень сложно открыться мужчине и приблизить его к себе. Чтобы это произошло, представитель сильного пола должен стать близким другом, а на это потребуется немало времени.

Близнецам в мужчинах важны надежность и настойчивость, а поклонник не должен отступать от своих притязаний, чтобы с ним ни происходило.