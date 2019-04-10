Ср, 10.04.2019
Жители Украины хотели бы видеть в кресле лидера какую-нибудь новую личность, какое-нибудь человечное лицо.
Владимир Зеленский, кандидат на пост президента Украины

Названы страны, в которых чаще всего казнят людей
По данным организации Amnesty International

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Иллюстративное фото

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

Китай в прошлом году оказался лидером по количеству приведенных в исполнение смертных казней. Об этом говорится в докладе международной неправительственной организации Amnesty International.

Правозащитники не смогли привести точную цифру убитых посредством смертной казни из-за секретности этих сведений, однако подчеркнули, что речь идет о тысячах казненных в Китае, сообщает korrespondent.ru.

На втором месте в рейтинге Amnesty International расположился Иран (как минимум 253 казненных), далее следуют Саудовская Аравия (149), Вьетнам (как минимум 85) и Ирак (как минимум 52).

Всего за период с января по декабрь 2018 года во всем мире были казнены по меньшей мере 690 человек. Это на 31% меньше, чем в 2017 году. Тогда своей жизни из-за подобной меры пресечения лишились как минимум 993 человека.

Как мы уже сообщали, в Белоруссии вынесен первый в новом году смертный приговор за убийство двух девушек.

В белорусском Бобруйске суд приговорил 36-летнего местного жителя к смертной казни за убийство с особой жестокостью. 

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