Названы страны, в которых чаще всего казнят людей

Правозащитники не смогли привести точную цифру убитых посредством смертной казни из-за секретности этих сведений, однако подчеркнули, что речь идет о тысячах казненных в Китае, сообщает korrespondent.ru.

На втором месте в рейтинге Amnesty International расположился Иран (как минимум 253 казненных), далее следуют Саудовская Аравия (149), Вьетнам (как минимум 85) и Ирак (как минимум 52).

Всего за период с января по декабрь 2018 года во всем мире были казнены по меньшей мере 690 человек. Это на 31% меньше, чем в 2017 году. Тогда своей жизни из-за подобной меры пресечения лишились как минимум 993 человека.

Как мы уже сообщали, в Белоруссии вынесен первый в новом году смертный приговор за убийство двух девушек.