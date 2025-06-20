Триумф "Моссада". Какую роль сыграла знаменитая израильская разведка в подготовке удара по Ирану

Сообщается, что все это затем собиралось и преобразовывалось в наступательные системы на базах, которые «Моссад» создал в различных частях Ирана в последние годы.

Иранские информационные агентства сообщили, что, например, в городе Рей было обнаружено трехэтажное здание, которое, по их словам, служило базой для производства и хранения беспилотников-камикадзе.

Сайт Warzone, специализированное военное СМИ, а также другие новостные источники утверждают, что Израилю удалось постепенно переправить в Иран ключевые детали беспилотников и ракет Фото: BBC

Журналисты, побывавшие в здании, сообщают, что в одной из комнат на столах были разложены части как минимум одного дрона, электронные контроллеры и другие детали. Там же обнаружен 3D-принтер особого образца, который часто используется для печати деталей дронов.

16 июня представитель иранского Командования национальной безопасности Саид Монтазер аль-Махди сообщил, что в ходе двух отдельных операций в городе Рей были арестованы двое агентов «Моссада», у которых «обнаружены и изъяты более 200 килограммов взрывчатых веществ, оборудование для 23 беспилотников, пусковые установки, приборы наведения и управления, а также автомобиль Nissan».

В Исфахане, где расположен важный иранский ядерный объект, заместитель начальника полиции провинции объявил об обнаружении мастерской, в которой хранилось «большое количество деталей и оборудования, используемых при производстве беспилотников и микросамолетов», и сообщил об аресте четырех человек.

По имеющимся данным, значительная часть сборочных работ осуществлялась с использованием технологии 3D-печати и внутренних ресурсов, чтобы минимизировать контрабанду деталей и затруднить иранским службам безопасности и разведки отслеживание цепочки поставок.