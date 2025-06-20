Последняя информация МИД Латвии об эвакуации из Израиля

В субботу, 21 июня, из Тель-Авива (Израиль) в Шарм-эш-Шейх (Египет) планируют выехать еще 15 граждан Латвии, сообщило Министерство иностранных дел (МИД) Латвии агентству LETA.
Предполагается, что 22 июня они отправятся эвакуационным рейсом из Шарм-эш-Шейха в Кишинев (Молдова). Рейс организует посольство Украины в Израиле в сотрудничестве с украинским посольством в Египте.
Всего до сих пор с помощью эвакуационных рейсов, организованных Литвой и Словакией через Иорданию, из Израиля выехали 28 граждан Латвии. Еще 13 человек покинули страну самостоятельно.
На данный момент в консульском реестре МИД зарегистрированы 57 человек, из которых 11 краткосрочные путешественники. Эвакуационные рейсы в первую очередь предназначены для латвийцев, прибывших в Израиль на короткий срок, например, с туристическими или частными целями.
Так как воздушное пространство Израиля остается закрытым, Европейский союз и страны-партнеры организуют эвакуацию через Иорданию и Египет. МИД продолжает сотрудничать с ЕС и партнерами, чтобы помочь гражданам Латвии, пребывающим в Израиле краткосрочно.
В настоящее время выезд из Израиля возможен в Египет через пограничный переход Таба и в Иорданию через пограничный переход мост Алленби (открыт с 9:00 до 14:00), пограничный переход через реку Иордан (открыт с 9:00 до 16:00) и пограничный переход Ицхак Рабин (открыт с 8:00 до 20:00).
Министерство отмечает, что передвижение по территории Израиля в настоящее время опасно, поскольку иранские атаки могут быть неожиданными и масштабными, поэтому важно находиться рядом с бомбоубежищами и следовать указаниям властей. Министерство иностранных дел подчеркивает, что варианты выезда из Израиля постоянно меняются, поэтому призывает связаться с консульским департаментом.
Министерство иностранных дел еще раз призывает всех зарегистрироваться в консульском регистре. Это можно сделать, отправив информацию на адрес электронной почты konsularais.registrs@mfa.gov.lv.
В Израиле объявлено чрезвычайное положение, все официальные учреждения, включая посольство Латвии, закрыты до дальнейшего уведомления. В то же время дипломаты продолжают работать.
Министерство иностранных дел призывает граждан, находящихся в регионе, связаться с близкими, проинформировав их о своей безопасности, а в случае необходимости позвонить на горячую линию МИД 26337711 или написать на электронную почту palidziba@mfa.gov.lv.
По официальным данным, в Израиле проживают 6062 подданных Латвии, а в Иране - трое.
Как сообщалось, Израиль начал военную операцию 13 июня, нанеся удары по иранским ядерным объектам и другим военным объектам, а Иран ответил ракетными ударами по Израилю.
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