Последняя информация МИД Латвии об эвакуации из Израиля

Предполагается, что 22 июня они отправятся эвакуационным рейсом из Шарм-эш-Шейха в Кишинев (Молдова). Рейс организует посольство Украины в Израиле в сотрудничестве с украинским посольством в Египте.

Всего до сих пор с помощью эвакуационных рейсов, организованных Литвой и Словакией через Иорданию, из Израиля выехали 28 граждан Латвии. Еще 13 человек покинули страну самостоятельно.

На данный момент в консульском реестре МИД зарегистрированы 57 человек, из которых 11 краткосрочные путешественники. Эвакуационные рейсы в первую очередь предназначены для латвийцев, прибывших в Израиль на короткий срок, например, с туристическими или частными целями.

Так как воздушное пространство Израиля остается закрытым, Европейский союз и страны-партнеры организуют эвакуацию через Иорданию и Египет. МИД продолжает сотрудничать с ЕС и партнерами, чтобы помочь гражданам Латвии, пребывающим в Израиле краткосрочно.