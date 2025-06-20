В Резекненском крае, Вентспилсе, Лудзе и Балви выбрали руководителей

Перед голосованием Труповниекс заявил, что намерен пересмотреть и оптимизировать расходы самоуправления, поддерживать профессиональную и честную работу, создать благоприятную среду для предприятий и населения. Он также хочет укрепить диалог между волостями и городом, готов выслушать и поддержать жителей.

Труповниекс возглавлял Балвскую городскую думу в период с 2001 по 2005 год и Балвскую краевую думу с 2009 по 2011 год.

В пятницу также состоялись выборы председателя Вентспилсской думы, на которых повторно на этот пост избран Янис Витолиньш ("Латвии и Вентспилсу").

За Витолиньша проголосовали десять из 13 депутатов. Против голосовали два депутата от общего списка Латвийской зеленой партии, Латвийского объединения регионов, Лиепайской партии, Новой консервативной партии Айвис Ландманис и Дзинтарс Кантсонс. От голосования воздержался депутат из общего списка "Движения "За!"" и "Нового Единства" Бруно Юршевиц.

В новом созыве Витолиньш предложил сократить число заместителей председателя думы на одного, отказавшись от первого заместителя председателя по вопросам инфраструктуры. В связи с этим у мэра в дальнейшем будут два заместителя.

Витолиньш был единственным кандидатом на пост председателя думы.

Председателем Лудзенской краевой думы в пятницу повторно избран Эдгар Мекшс (СЗК).

За Мекшса проголосовали девять депутатов, а всего в думе 15 депутатов.

Союз зеленых и крестьян (СЗК) выдвинул на пост председателя думы Мекшса, который, по словам СЗК, зарекомендовал себя как профессиональный руководитель, успешно объединивший четыре края.

И результаты выборов, на которых возглавляемый Мекшсом список получил семь мандатов, подтвердил оценку результатов его работы, добавили в СЗК.