В Резекненском крае, Вентспилсе, Лудзе и Балви выбрали руководителей

В пятницу, 20 июня, председателем Резекненской краевой думы избран Гунтарс Скудра ("Новое Единство"/"Движение "За!"/Латгальская партия/НКП), до выборов возглавлявший управление образования и спорта.
Всего в голосовании приняли участие 14 из 15 депутатов. Один бюллетень был признан недействительным. За Скудру проголосовали 11 депутатов.
Скудра рассказал агентству LETA, что о работе в думской коалиции договорились совместный список партий "Новое Единство", "Движение "За!"", Латгальской партии и Новой консервативной партии, а также политики Союза зеленых и крестьян, партии "Для развития Латвии", Латвийского объединения регионов, Национального объединения и Латвийской зеленой партии. Коалиция будет иметь 12 из 15 депутатских мандатов.
Скудра сообщил, что планируется внести поправки в положение о самоуправлении, предусмотрев для председателя думы двух заместителей. Планируется, что эти посты займут депутаты Союза зеленых и крестьян и партии "Для развития Латвии".
На пост председателя Балвской краевой думы в пятницу, 20 июня, также был избран Янис Труповниекс (ЛЗП), который в свое время уже был мэром Балви и края. За Труповниекса проголосовали девять депутатов, против были четверо, двое воздержались.
За второго кандидата, предыдущего мэра Сергея Максимова (Латгальская партия), проголосовали пять депутатов, против тоже были пять, воздержались также пять.
Перед голосованием Труповниекс заявил, что намерен пересмотреть и оптимизировать расходы самоуправления, поддерживать профессиональную и честную работу, создать благоприятную среду для предприятий и населения. Он также хочет укрепить диалог между волостями и городом, готов выслушать и поддержать жителей.
Труповниекс возглавлял Балвскую городскую думу в период с 2001 по 2005 год и Балвскую краевую думу с 2009 по 2011 год.
В пятницу также состоялись выборы председателя Вентспилсской думы, на которых повторно на этот пост избран Янис Витолиньш ("Латвии и Вентспилсу").
За Витолиньша проголосовали десять из 13 депутатов. Против голосовали два депутата от общего списка Латвийской зеленой партии, Латвийского объединения регионов, Лиепайской партии, Новой консервативной партии Айвис Ландманис и Дзинтарс Кантсонс. От голосования воздержался депутат из общего списка "Движения "За!"" и "Нового Единства" Бруно Юршевиц.
В новом созыве Витолиньш предложил сократить число заместителей председателя думы на одного, отказавшись от первого заместителя председателя по вопросам инфраструктуры. В связи с этим у мэра в дальнейшем будут два заместителя.
Витолиньш был единственным кандидатом на пост председателя думы.
Председателем Лудзенской краевой думы в пятницу повторно избран Эдгар Мекшс (СЗК).
За Мекшса проголосовали девять депутатов, а всего в думе 15 депутатов.
Союз зеленых и крестьян (СЗК) выдвинул на пост председателя думы Мекшса, который, по словам СЗК, зарекомендовал себя как профессиональный руководитель, успешно объединивший четыре края.
И результаты выборов, на которых возглавляемый Мекшсом список получил семь мандатов, подтвердил оценку результатов его работы, добавили в СЗК.
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