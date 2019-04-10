Задержаны начальник и работник транспортного отдела Госполиции

Выяснить, задержаны ли они в рамках расследуемого БВБ уголовного процесса, по которому в конце марта был задержан начальник бюро материально-технического и имущественного снабжения Главного административного управления Госполиции Арманд Можейко и еще трое сотрудников, агентству LETA пока не удалось.

Как сообщалось ранее, за злоупотребление служебным положением и мошенничество БВБ задержало Можейко и еще трех сотрудников.

Можейко задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением, совершенном в корыстных целях, и служебном подлоге. По подозрению в мошенничестве задержаны еще три сотрудника управления.

В ходе расследования установлено, что Можейко, являясь ответственным за материально-техническое обеспечение должностным лицом Госполиции, в своих личных интересах использовал ресурсы полиции, в том числе работу трех подчиненных. Противозаконные действия совершались в течение длительного периода, в результате чего Госполиции причинен существенный ущерб.

Какие именно преступные действия совершались, БВБ в интересах следствия не сообщает.