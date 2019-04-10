"Это городская легенда". Начальник KNAB ответил о разговорах в "банях Тауреню"

На вопрос журналиста, сколько уголовных дел было возбуждено в KNAB, основываясь на этих разговорах, начальник бюро ответил:

"Городская легенда. Это абсолютные глупости. Я на самом деле советую журналистам заканчивать. Ну как вы себе это представляете, целый KNAB сидит и смотрит одну баню только?".

Он подчеркнул, что для расследования KNAB использует информацию из всевозможных источников.

Он не отрицал, что, возможно, "в одном месте" KNAB может получить больше информации, необходимой для расследования. В то же время это не значит, что прослушанные в этом месте разговоры - "единственная золотая жила", на основе которой можно заводить уголовные дела.

Напомним, в июле прошлого года издание Diena писало, что по неофициальной информации, которая попала к ним в распоряжение, подслушанные в "банях Тауреню" разговоры были использованы в деле против президента Банка Латвии Илмара Римшевича и предпринимателя Мариса Мартинсонса. По сведениям издания, дело было у границы с Ригой в направлении Бабите.

Также издание сообщило, что "в этом месте регулярно проходили тайные встречи должностных лиц и политиков, на которых в разных составах участвовали Римшевич, Мартинсонс, а также политики, связанные с нынешней властью и политической оппозицией в Рижской думе".

Прокурор отдела по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры Виорика Йиргена в марте этого года в передаче Nekā personīga отметила, что Римшевич в расследовании дал пояснения касательно бесед в "банях Тауреню". Йиргена выдвинула обвинение Римшевичу во взяточничестве, по этому делу проходит и Мартинсонс.

Помимо этого передача Nekā personīga в декабре прошлого года рассказывала, что подслушанные разговоры в "банях Тауреню" стали ниточкой для расследования коррупционных схем в муниципальной компании Rīgas satiksme. По этому делу в качестве одного из подозреваемых по-прежнему проходит Мартинсонс.

Тем временем в политических кулуарах поговаривают, что уже прозвучавшие дела - далеко не единственные, о которых говорилось в "банях Тауреню", и их обнародование может попортить отдельные политические карьеры.