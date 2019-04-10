Ср, 10.04.2019

Видео: в центре Таллинна прошла масштабная спецоперация

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В среду, 10 апреля, Банк Эстонии перевез в свое хранилище наличные деньги, что сопровождалось масштабной операцией полиции и Сил обороны в центре Таллинна, пишет Rus.Postimees.

С воздуха безопасность транспортировки денег в хранилище обеспечивали три вертолета: два Robinson 44 и один вертолет летного отряда Департамента полиции и погранохраны AgustaWestland AW139.

На земле инкассаторский фургон охраняли многочисленные машины полиции.

Пресс-секретарь Банка Эстонии Вильяр Ряэск сообщил Postimees, что в хранилище перевозили наличные.

"Приносим извинения всем людям, чей привычный ритм жизни был нарушен", - сказал Ряэск.

По его словам, подобные перевозки проводятся в соответствии с необходимостью. Банк Эстонии не разглашает, какая сумма сегодня была транспортирована.

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