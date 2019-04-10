Видео: в центре Таллинна прошла масштабная спецоперация

С воздуха безопасность транспортировки денег в хранилище обеспечивали три вертолета: два Robinson 44 и один вертолет летного отряда Департамента полиции и погранохраны AgustaWestland AW139.

На земле инкассаторский фургон охраняли многочисленные машины полиции.

Пресс-секретарь Банка Эстонии Вильяр Ряэск сообщил Postimees, что в хранилище перевозили наличные.

"Приносим извинения всем людям, чей привычный ритм жизни был нарушен", - сказал Ряэск.