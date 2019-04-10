В смерти жительницы Таллинна винили ее собственную собаку, но все оказалось иначе

"Приехавшие на место происшествия полицейские обнаружили женщину в беспомощном состоянии, на которую по-прежнему нападала собака", - сообщила в тот день пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла и добавила, что собака также была агрессивна в отношении полицейских и сотрудников скорой помощи.

Член правления НКО Loomapäästegrupp Хейки Вальнер, у которого была возможность пообщаться с сыном хозяйки Андрусом, сегодня опроверг утверждения полиции:

"72-летняя Вийу была заслуженной спортсменкой, которой в местном сообществе ориентирования не было равных. Вийе и ее двухлетняя немецкая овчарка Ларс были привычными посетителями лесных троп Тяхеторни. Не говоря же о том, что они были очень близкими друзьями".

Ларс в новом доме. ФОТО: MTÜ Loomapäästegrupp

"Ларс пытался по-своему помочь плохо себя почувствовавшей и упавшей во дворе женщине и отчаянно бился, чтобы поставить ее на ноги. Отсюда и эти царапины.

Смерть наступила по другим причинам, таким как внутреннее кровотечение, которое началось до ее прихода домой, стали подводить внутренние органы и, возможно, слишком сильные лекарства, которые ей выписали. В конце концов, инсульт.

Ларс к этому не имеет отношения. Понятно, что у очевидцев могло сложиться другое впечатление, и в отношении зашедших во двор полицейских он был агрессивен, а какая собака не будет, кода видит, что к ее беспомощной хозяйке бежит армада чужих людей?".

Задним числом можно лишь констатировать, что у посторонних наблюдателей сложилось превратное впечатления о поведении Ларса, собака скорее пыталась в панике помочь своей хозяйке.