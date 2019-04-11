Часть Луцавсалы - излюбленное место отдыха рижан, другая часть, в которой находятся огороды... наверное, уже тоже. На заросшей, частично заброшенной территории огородов мусора так много, что словами не описать - это надо видеть. Ответственной за это Пардаугавской исполнительной дирекции Риги ситуация известна, однако руки связаны: не хватает денег, чтобы привести в порядок территорию, более того, это замкнутый круг - всегда появляется новый мусор. Общество, которое борется за зеленую Луцавсалу и культуру развития садовых участков говорит, что, возможно, в самоуправлении кому-то выгодно сделать так, чтобы территория деградировала и ее можно было продать за огромные деньги.

Экообщина Луцавсалы уже несколько лет призывает "спасти Луцавсалу", арендовав огородик. Таким образом хотят спасти уголок зеленой Риги от теоретических инвесторов, которые "возведут многоэтажного монстра", потому что вместо сердца у них бьются цифры прибыли. Звучит искренне. Ни один раз энтузиасты протестовали против ликвидации огородов на Луцавсале, призывая развивать актуальную в других местах Европы культуру садовых участков. На самом деле: сейчас число свободно доступных участков сократилось. Дачники Луцавсалы говорят, что убираются и заботятся об острове.

Весенняя нагота на Луцавсале открывает грустную картину. Если не сказать больше. Ужасную!

Луцавсалу образуют два разных мира - с одной стороны убранный парк с посадками, дорожками, детской площадкой, пляжем, аккуратным дорожками, со второй - заросший район огородов с лабиринтами дорожек, заборами и садовыми будками.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Да, некоторые домики аккуратны, да, некоторые огороды находятся в порядке, но большая часть территории не обслуживается - вместо дома развалины, кучи мусора, стекла, старых тряпок и бутылок.

В одиночку на велосипеде маленькие "улочки" исследовать не хочется, так как вскоре становится ясно, что в оборудованных из пленки и проводов будках обитает народ со "сложной судьбой", которого нельзя увидеть, но можно унюхать.

Некоторых стоящих на несгибающихся ногах с большими сумками встретили по дороге. На входе в лес недалеко от дороги открывается апокалиптичная картина, которую редко где можно увидеть. Во всяком случая я что-то настолько сюрреальное в центре города вижу впервые. Понятно, что мусор здесь копился годами - вдавленный в землю, разбросанный по всей округе. Здесь куча обуви, части компьютерных мониторов, телевизоры, кучи шифера, диваны и сказочно много двухлитровых пластиковых бутылок. В двух местах натыкаемся на такие запасы. Кто-то тут основательно рылся в земле и хозяйничал, но логику в таких действиях, похоже, искать себе дороже.

Возможно, что позже лесом планета мусора скроется в зелени и хипстерских городских дачников, которым для счастья хватает "кусочек природы", и покажется, что все в порядке.

Место, где собираться людям

Координатор проекта общества зеленой Луцавсалы Эмил Хлевицкис считает, что именно самоуправление ответственно за то, что часть территории годами превращалась в свалку.

По его мнению, в самоуправлении есть чиновники, которым выгодно позиционировать это место как деградирующую территорию, чтобы потом выгодно продать.

Ужасные виды Хлевицкис поясняет тем, что территории огородов на Луцавсале исторически были разделены. Неприбрано - Второе объединение огородов, в котором Пардаугавская исполнительная дирекция Риги участки не чистит, так как там в свое время была запланирована многоэтажная застройка, и до сих пор точно не понятно, какая судьба его ждет. Он говорит, что аккуратно убрано Юмправсалское объединение, "Казас секле" и Третье объединение. Там для аренды остались лишь пару огородов. Эмил Хлевицкис за зеленую перспективу Луцавсалы борется с 2011 года. У него самого там огород.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Руководитель проекта говорит, что часть территории заняли бездомные, которые имеют тенденцию держать злых собак, которых нормальные обитатели огородов боятся. Кроме того, на этой территории оборудована нелегальная свалка отходов. По его мнению, самоуправлению нужно приехать и с помощью тяжелой техники этот мусор убрать. Во время субботника арендаторы огородов нового поколения в рамках возможного убирают дорожки и окружающую территорию.

Рижанин Гинт, который живет недалеко и часто отдыхает на Луцавсале, считает, что мусор в огороды Луцавсалы никто специально не везет: "Хлам - из тех же самых огородов и прилегающих частных домов. Часть ответственности ложится на самоуправление, которое не обеспечивает круглый год мусорные контейнеры. Меня сбивает с толку то, что ежегодно проводятся субботники, но, как так может быть, что на Луцавсале не было никого?

Мусор здесь врос в землю и зарос мхом. Зеленые рассказывают о красивых птичках, которые гнездуются на Луцавсале и, что нужно всю эту красоту сохранить, но наверное они забыли, что контингент Луцавсалы превратил место гнездования птиц в свалку.

На этой стороне Луцавсалы ты чувствуешь себя как в мусорном контейнере, заполненном до краев".

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Общество зеленой Луцавсалы считает, что на острове, находящемся всего в нескольких минутах езды от центра, нужно развивать городское садоводство, создавая дружественную среду людям, которые будут отдыхать после рабочего дня, так, чтобы уютно чувствовали себя все - велосипедисты, пешеходы, бегуны, люди в колясках. Вокруг огородов общество хотело бы видеть красивые, богатые на посадки тропы. Гинт также считает, что в центре Риги не может годами находиться территория, превратившаяся в свалку и "приют для бомжей". По его мнению, инфраструктуру этой Луцавсалы нужно продолжать создавать зеленой, доступной для общественности и удобной.

Старый рассказ

Департамент жилья и окружающей среды Рижской думы о проблемах Луцавсалы не проинформирован. Председатель управления окружающей среды Эвия Пиньке поясняет, что территория Луцавсалы находится в компетенции Пардаугавской исполнительной дирекции.

При этом муниципальная полиция Риги от жителей регулярно получает сообщения о неубранных территориях Луцавсалы. В течение последних двух лет в этой округе муниципальные полицейские поймали девять жителей, которые привозили мусор в автомобилях, рассказал представитель муниципальной полиции Том Садовскис. Нарушения удается фиксировать с помощью передвижных камер видеонаблюдения. И в будущем на Луцавсале и в других местах планируется периодически использовать передвижные камеры видеонаблюдения. Садовскис добавляет, что Луцавсала включена в ежедневный маршрут патрулирования, однако сейчас, с наступлением теплой погоды, Луцавсалу будут обследовать чаще.

Печальная история Луцавсалы складывалась исторически, рассказал старший специалист отдела территориального благоустройства и управления Пардаугавской исполнительной дирекции Риги Албертс Айзбалтс. В советское время Луцавсала и "Казас секлис" были разделены между разными предприятиями - Straume, Aurora, Dzintars. Было создано объединение огородов, назначен председатель, за которым, как тогда полагалось, надзирал комитет партии. Семейные огороды получили первоочередники и те, у кого был блат. После восстановления независимости Латвии большие советские предприятия ликвидировали, владельцы огородов состарились.

До 2003 года плата за аренду одного огорода была маленькой - 20 сантимов за квадратный метр, а сейчас Рижская дума повысила кадастровую стоимость землю на Луцавсале на 300%.

Таким образом, арендная плата за квадратный метр взлетела до 2 латов и 30 сантимов.

Арендаторы плюнули: "Платить не будем!", объединения развалились, начали разваливаться и домики. В эру сдачи металла воры уничтожили огороды, выломали ворота, развалили заборы.

Люди постепенно покидали неуютное место, ненужные вещи оставляя там же. В пустых домиках поселились бездомные. Айзбалтс говорит, что сейчас в исполнительной дирекции можно арендовать огород на Луцавсале.

Огород в 300 квадратных метров обойдется в 40 евро в год. Договор аренды заключается на один год.

Айзбалтс поясняет, что садоводческое общество "Юмправсала" - юридическая организация, в которую объединились арендаторы огородов, которые платят членские деньги и обеспечивают порядок на своей территории. Поэтому исполнительная дирекция за эти огороды не берется. В свою очередь на остальной территории дирекция может настолько много, насколько позволяют ограниченные ресурсы, поясняет Айзбалтс.

Дело в том, что Луцавсалу исполнительной дирекции Риги отдали в управление и финансирование, в рамках которого она обеспечивает уборку, пропорционально деньгам, собираемым за аренду огородов. В свою очередь мусорные контейнеры на Луцавсале и в "Казас секле" размещают с мая по октябрь.

По мнению Айзбалтса, появление мусора снова связано с тем, что с 2017 года плата за мусор удвоилась.

Мусор в кусты Луцавсалы отвозят местные жители. С помощью камер наблюдения в прошлом году были зафиксированы десять "свиней". Представитель исполнительной дирекции считает, что идея арендаторов о развитии культуры садоводства в городское среде мила, но для Риги нехарактерна. В городах Европы у объединений семейных огородов традиции возрастом несколько десятилетий, а у нас огороды город более приятным не делают.

Что на Луцавсале будет в будущем?