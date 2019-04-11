В Приекуле пропала 20-летняя Синдия Роне

Последний раз девушку видели в день пропажи в 12 часов дня в магазине Gaisma в центре Приекуле.

Государственная полиция отметила, что в настоящее время ведутся активные поиски девушки, и более подробной информации в интересах следствия предоставить не может.

При себе у Синдии ничего не было: телефон, кошелек и документы остались дома. Была одета: в стеганую пуховую куртку цвета хаки, на ногах были ярко-розовые ботинки. Носит очки. Особые приметы: есть татуировки – на руке ловец снов, на спине мандала, на плече большое родимое пятно, в мочке уха – "тоннель".

Между тем, как сообщает портал liepajniekem.lv, сюда в четверг утром позвонил один житель Приекуле, который рассказал, что местные взволнованы, поскольку прозвучала информация, что с девушкой может случится худшее.