Нелегальной переправкой людей через границу Латвии в основном занимаются граждане России

Он отметил, что в настоящее время незаконное перемещение людей через Латвию стало для преступного бизнеса менее привлекательным, так как наказания в Латвии стали более суровыми, и сейчас за переправку большого количества людей или в организованной группе применяется реальное лишение свободы на срок от 2 лет.

"Многих, кто переправлял людей, мы посадили - в основном это граждане России чеченского происхождения. Чеченская организованная преступность. […] Чем эффективнее наше активное противодействие, тем больше им приходится искать другие маршруты", - сказал генерал.

По словам Пуятса, среди нелегальных мигрантов по-прежнему доминируют вьетнамцы. "На российской границе это в основном они. На белорусской границе была группа иракцев. Это в основном политические беженцы, а вьетнамцы едут нелегально работать. Целевые страны для них - это Польша, Чехия, Германия", - рассказал начальник ГПО.

Так как незаконное пересечение границы является уголовно наказуемым деянием, вьетнамцы проводят в латвийских тюрьмах шесть-семь месяцев, а затем их отправляют на родину.