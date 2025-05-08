Сейм поддержал запрет гражданам России и Беларуси работать на объектах критической инфраструктуры

Под критической инфраструктурой понимаются находящиеся в Латвии объекты, системы или их компоненты, имеющие ключевое значение для реализации важных общественных функций, а также для обеспечения здоровья, безопасности, экономического и социального благополучия жителей страны.

Поправки предусматривают, что граждане России и Беларуси не смогут быть трудоустроены или оказывать услуги на объектах национальной и общеевропейской критической инфраструктуры в случаях, когда оказание услуг предполагает доступ к важной информации или технологическим установкам, необходимым для функционирования таких объектов. Граждане России и Беларуси смогут осуществлять подобную деятельность лишь в исключительных случаях, на основании специального разрешения органа госбезопасности.

Кроме того, согласно поправкам, Россия или Беларусь, их граждане, а также зарегистрированные в этих странах юридические лица не смогут становиться собственниками, держателями или выгодоприобретателями критической инфраструктуры либо особо значимой инфраструктуры европейского масштаба. Также гражданам России и Беларуси будет запрещено занимать должности в органах управления подобной инфраструктуры.

С целью укрепления защиты критической инфраструктуры, имеющей ключевое значение для национальной безопасности и общества Латвии, поправки предусматривают требование о том, чтобы собственники, выгодоприобретатели и законные держатели критической инфраструктуры были лояльны Латвийскому государству и Конституции, а также не оказывали никакой поддержки, в том числе информационной, лицам или государствам, подрывающим территориальную целостность, суверенитет и независимость демократических государств, а также угрожающим их конституционному строю.