Статус спорных территорий, ослабление санкций против России и финансирование послевоенного восстановления Украины, безусловно, важны, но эти вопросы - второстепенные.

Украина требует реальных гарантий безопасности, чтобы предотвратить новое вторжение. Россия же опасается возможного реванша Киева, выражающегося в потенциальном вступлении Украины в НАТО.

Украинская сторона считает, что мирный договор без прочных гарантий ее защиты со стороны Запада создаст лишь благоприятные условия для нового российского вторжения. Кремль же опасается, что вооруженная и уверенная в поддержке Запада Украина попытается силой вернуть утраченные территории.

"Хотя администрация Трампа исключает членство Украины в НАТО, для Москвы это слабое утешение, ведь следующий президент США легко может пересмотреть этот курс", - пишет Foreign Affairs.

Расчеты обеих сторон во многом определяются текущей военной ситуацией. Если Россия увидит свое превосходство на поле боя, она продолжит военные действия. Если же военные успехи окажутся сомнительными, Кремль может проявить готовность к уступкам. Но конкретные уступки каждой из сторон будут зависеть от того, насколько велики окажутся издержки продолжения войны.

"Учитывая нынешнее неблагоприятное положение на фронте, Украина готова вести переговоры. Но если ситуация еще больше ухудшится, то Украина может решить, что продолжение войны – лучший способ достичь своих целей", – констатирует издание.