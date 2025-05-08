Президенту США Дональду Трампу пока не удается принести долгожданный мир в Украину. Причина проста: российский диктатор Владимир Путин делает ставку на затяжную войну на истощение, в то время как Украина требует твердых гарантий собственной безопасности, пишет журнал Foreign Affairs.
Уже почти три месяца мир внимательно следит за дипломатическими маневрами Дональда Трампа, который обещал в кратчайшие сроки положить конец войне в Украине. Однако прорыва в переговорах так и не произошло. Источники сообщают, что американский лидер столкнулся с крайне жестким и опытным противником в лице Кремля, умело играющим на нетерпении Трампа.
"Трамп столкнулся с хитрым и искушенным соперником в лице Владимира Путина, рассчитывающим использовать нетерпеливость своего американского коллеги, чтобы заставить Украину отказаться от того, чего России не удалось добиться силой на поле боя", – отмечает издание.
Президент США неоднократно жаловался на отсутствие результатов и даже грозил вовсе выйти из переговорного процесса, в то время как российские войска продолжают наступательные действия. Однако пока нет оснований полагать, что в конечном итоге Трамп примет все условия Путина.
Главная проблема не ограничивается территориальным вопросом или снятием санкций с России. Так же, как и в 2022 году в Стамбуле, сегодня основные разногласия Киева и Москвы связаны с долговременными проблемами национальной безопасности.
Статус спорных территорий, ослабление санкций против России и финансирование послевоенного восстановления Украины, безусловно, важны, но эти вопросы - второстепенные.
Украина требует реальных гарантий безопасности, чтобы предотвратить новое вторжение. Россия же опасается возможного реванша Киева, выражающегося в потенциальном вступлении Украины в НАТО.
Украинская сторона считает, что мирный договор без прочных гарантий ее защиты со стороны Запада создаст лишь благоприятные условия для нового российского вторжения. Кремль же опасается, что вооруженная и уверенная в поддержке Запада Украина попытается силой вернуть утраченные территории.
"Хотя администрация Трампа исключает членство Украины в НАТО, для Москвы это слабое утешение, ведь следующий президент США легко может пересмотреть этот курс", - пишет Foreign Affairs.
Расчеты обеих сторон во многом определяются текущей военной ситуацией. Если Россия увидит свое превосходство на поле боя, она продолжит военные действия. Если же военные успехи окажутся сомнительными, Кремль может проявить готовность к уступкам. Но конкретные уступки каждой из сторон будут зависеть от того, насколько велики окажутся издержки продолжения войны.
"Учитывая нынешнее неблагоприятное положение на фронте, Украина готова вести переговоры. Но если ситуация еще больше ухудшится, то Украина может решить, что продолжение войны – лучший способ достичь своих целей", – констатирует издание.
Соединенные Штаты располагают мощными инструментами влияния, однако их необходимо применять осторожно, чтобы не затягивать войну, а стимулировать мирные переговоры. Вашингтон должен найти мудрый подход, который сделал бы компромисс приемлемым для обеих сторон, а не провоцировал их продолжать конфликт.
Американская стратегия должна быть прозрачной: помочь Украине сохранить суверенитет, не поощряя новые наступательные операции.
На публике ни Москва, ни Киев не готовы к компромиссам. И все же переговоры остаются единственным способом избежать многолетнего кровопролития.
"Заключение мира будет исключительно сложным, возможно, даже невозможным. Однако, как показали неудавшиеся переговоры 2022 года, их провал может означать еще долгие годы войны", - резюмирует Foreign Affairs.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее признавал, что требования России на переговорах "чрезмерны". Спецпосланник США по украинскому вопросу Кит Келлог, в свою очередь, отметил, что на данный момент единственным препятствием для прекращения огня остается Россия. По его словам, Украина уже согласилась на прекращение огня, приняв некоторые условия, ранее казавшиеся неприемлемыми, но именно Москва отвергает окончание войны.
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