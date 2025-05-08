Новый папа - американец Лев XIV

Тем не менее, 1,4 миллиардам католиков пришлось ждать официального объявления с балкона базилики Святого Петра, чтобы узнать имя своего нового духовного лидера.

Известно, что имя нового папы объявил кардинал Доминик Мамберти.

То, что кардиналам потребовалось всего четыре тура голосования, является "явным признаком единства Церкви", - заявил кардинал Джузеппе Версальди пресс-службе Ватикана.

Нынешний папа был избран быстрее, чем Франциск в 2013 году.

Ранее сообщалось, что в четверг утром над Сикстинской капеллой поднимался черный дым, означавший, что и второй тур голосования закончился безрезультатно.

Первый тур голосования состоялся вечером в среду, на четверг были запланированы еще три тура, если папу не удастся избрать раньше. Для избрания папы необходимо большинство в две трети голосов.

В голосовании участвуют только те кардиналы, которым не исполнилось 80 лет, однако в консультациях принимают участие все кардиналы.

Согласно древней традиции, черный дым из трубы Сикстинской капеллы сигнализирует о том, что папа ещё не избран – дым становится чёрным, когда горящие бюллетени смешиваются со смолой. Белый дым, напротив, означает успешное избрание понтифика - в этом случае бюллетени смешиваются с хлоратом калия, лактозой и хлороформной смолой.

Ранее сообщалось, что Франциск, ставший папой в 2013 году, ушел из жизни 21 апреля в возрасте 88 лет.