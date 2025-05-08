Новый папа - американец Лев XIV

Днем в четверг, 8 мая, из трубы Сикстинской капеллы поднялся белый дым. Это значит, что голосование завершилось, и коллегия кардиналов избрала нового Папу Римского, который станет преемником Франциска.
Новым, 267-м по счету понтификом Римско-католической церкви стал 69-летний американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, который принял имя Лев XIV.
Новоизбранный папа, родившийся в Чикаго, уже вышел на главный балкон, чтобы обратиться к верующим с первой речью.
Обращаясь к ликующей толпе на итальянском языке, 69-летний понтифик произнес: "Мир всем вам!"
"Братья и сестры мои возлюбленные, таково первое приветствие Христа Воскресшего. Я хотел бы, чтобы это приветствие мира достигло ваших семей и каждого из вас, где бы вы сейчас ни находились. Да будет мир с вами!"
Появление белого дыма на площади Святого Петра в Ватикане было встречено громкими аплодисментами и ликованием. Тысячи присутствующих в ожидании смотрели на балкон Сикстинской капеллы, гадая, кто же станет новым папой.
"Люди радуются и продолжают молиться. Пара из Греции говорит, что это незабываемый момент – быть здесь и видеть, как на балконе появляется новый папа", - пишет корреспондент BBC.
Вместе с радостными возгласами площадь наполнилась колокольным звоном, возвещающим об избрании понтифика.
Тем не менее, 1,4 миллиардам католиков пришлось ждать официального объявления с балкона базилики Святого Петра, чтобы узнать имя своего нового духовного лидера.
Известно, что имя нового папы объявил кардинал Доминик Мамберти.
То, что кардиналам потребовалось всего четыре тура голосования, является "явным признаком единства Церкви", - заявил кардинал Джузеппе Версальди пресс-службе Ватикана.
Нынешний папа был избран быстрее, чем Франциск в 2013 году.
Ранее сообщалось, что в четверг утром над Сикстинской капеллой поднимался черный дым, означавший, что и второй тур голосования закончился безрезультатно.
Первый тур голосования состоялся вечером в среду, на четверг были запланированы еще три тура, если папу не удастся избрать раньше. Для избрания папы необходимо большинство в две трети голосов.
В голосовании участвуют только те кардиналы, которым не исполнилось 80 лет, однако в консультациях принимают участие все кардиналы.
Согласно древней традиции, черный дым из трубы Сикстинской капеллы сигнализирует о том, что папа ещё не избран – дым становится чёрным, когда горящие бюллетени смешиваются со смолой. Белый дым, напротив, означает успешное избрание понтифика - в этом случае бюллетени смешиваются с хлоратом калия, лактозой и хлороформной смолой.
Ранее сообщалось, что Франциск, ставший папой в 2013 году, ушел из жизни 21 апреля в возрасте 88 лет.
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