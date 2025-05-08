Главное за 8 мая Избран папа римский, повышение пенсионного возраста и Латвия не пустила самолет Фицо к Путину

В четверг, 8 мая, среди главных новостей: кардиналы избрали нового римского папу, предложение министра финансов повысить пенсионный возраст, почти 12 тысяч участников, уже зарегистрировавшихся на праздник песни Раймонда Паулса, неожиданные санкции Польши против сети дискаунтеров Mere, а также загадочный штраф рижанина за превышение скорости. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Новости Латвии:
Рижанин Илмарс передвигается на автомобиле каждый день - он не отрицает, что ему приходилось сильнее давить на педаль газа и превышать скорость, однако недавний "привет" от судебного исполнителя, обнаруженный им в почтовом ящике, вызвал у него вопросы, сообщает передача Bez Tabu.
Министр финансов Арвил Ашераденс в этом году предложит увеличить срок выхода на пенсию по выслуге лет, сообщает агентство LETA.
Жительница Екабпилсского края столкнулась с неприятной ситуацией в Екабпилсской региональной больнице. Обратившись в приемное отделение с подозрением на инсульт, она услышала, что ей придется ждать несколько часов. Женщина уехала в Даугавпилсскую региональную больницу, где у нее диагностировали инсульт. Из-за потерянного времени у женщины возникли серьезные проблемы со здоровьем. В Екабпилсском медучреждении ситуацию не прокомментировали, а Инспекция здравоохранения начала административный процесс, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Об этом сообщает портал lsm.lv.
Министерство внутренних дел Польши ввело санкции в отношении владельцев сети дискаунтеров Mere за косвенную поддержку агрессии России в Украине, сообщает портал Notes from Poland.
На праздник песни маэстро Раймонда Паулса Manai dzimtenei зарегистрировалось почти 12 000 участников, но регистрация продолжается до 31 мая, сообщила представитель организаторов мероприятия Элизабет Шуксте. Об этом пишет LETA.
За рубежом:
В четверг, 8 мая, во второй половине дня над Сикстинской капеллой в Ватикане взметнулся долгожданный белый дым. Этот знак возвещает миру, что голосование завершилось успешно и коллегия кардиналов избрала нового предстоятеля Римско-католической церкви, который сменит ушедшего Франциска.
Федеральное ведомство по охране конституции Германии 2 мая вынесло решение о классификации партии "Альтернатива для Германии" (сокращенно АдГ) как ультраправой и экстремистской. В ответ на это назначенный президентом США Дональдом Трампом госсекретарь Марко Рубио выступил в защиту АдГ, осудив принятое решение как акт "замаскированной тирании".
В Астане 7 мая впервые после 2018 года был проведен масштабный военный парад. Ряд экспертов заметил двойной смысл состоявшегося мероприятия.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил недовольство тем, что Эстония и Латвия в среду отказались пропустить его самолет через свое воздушное пространство. Фицо направлялся в Россию, где он планирует принять участие в военном параде 9 мая, организованном российским диктатором Владимиром Путиным.
"В Маарду 42-летний мужчина толкнул свою бывшую сожительницу и ударил зятя. Точные обстоятельства произошедшего выясняются". Случай домашнего насилия, упомянутый в сообщении Департамента полиции и погранохраны Эстонии (PPA) о происшествиях 23 января, можно было бы считать рядовым, если бы в центре внимания не оказался человек, считавшийся уважаемым в обществе и из известной семьи, сообщает Rus.Postimees.
В четверг утром кардиналы, собравшиеся на конклав в Сикстинской капелле в Ватикане, провели еще два раунда голосования по кандидатурам на пост главы Римско-католической церкви.
Интересное чтиво:
"Локация: Игналинская АЭС. Ядерный реактор. Ты понимаешь - это уже масштаб!" - вспоминает рижанин Виктор Бесараба свою работу на съемочной площадке сериала "Чернобыль".
Госполиция сообщает, что разыскивает без вести пропавшего Александра Стеликова 1973 года рождения, которого примерно месяц назад последний раз видели в рижском микрорайоне Болдерая. Приметы мужчины: рост 165 см, худощавого телосложения, короткие волосы с проседью, на правой руке отсутствует один палец. Был одет в светлый спортивный костюм. Всех, кто знает его возможное местонахождение, полиция просит звонить по номеру телефона 112.
Информацию от самого Александра или кого-то, кто может что-то знать, ждет его семья. Дочь Александра Изабелла живет в Великобритании, однако контакт с отцом поддерживает регулярно. "В этот раз не как обычно, - говорит она. - Никто ничего не знает, и это странно".
32 года своей жизни Анатолий Зейлюкс проработал в системе внутренних дел, принимая участие в раскрытии самых громких преступлений восьмидесятых годов. Он был вовлечен в поиски убийцы и насильника Станислава Рогалева, вместе с коллегами расследовал дело Адольфа Криевиньша о двойном убийстве, а также дело убийцы-эксгибициониста Александра Носова. В беседе с TVNET+ Анатолий рассказал о них новые, неизвестные детали. Одно из дел у бывшего следователя особенно отпечаталось в памяти и не дает покоя даже сегодня. После выхода на пенсию Анатолий занялся пчеловодством и по-прежнему хозяйничает в Малнаве под Лудзой.
Певица и автор песен Амината стала гостьей программы Tīrradnis, где откровенно рассказала о своем очередном творческом этапе, создании нового альбома Liela meitene ("Большая девочка") и мыслях, которые посещали ее во время паузы, длившейся последние несколько лет.
Стройные ножки, глубокие декольте, вырезы, пикантно подчеркивающие части тела... Хотя дресс-код предусматривал костюмы и наряды в мужском стиле, некоторые звезды были одеты так откровенно, что мало что оставляли для воображения.
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