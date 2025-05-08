Главное за 8 мая Избран папа римский, повышение пенсионного возраста и Латвия не пустила самолет Фицо к Путину

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В четверг утром кардиналы, собравшиеся на конклав в Сикстинской капелле в Ватикане, провели еще два раунда голосования по кандидатурам на пост главы Римско-католической церкви.

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"Локация: Игналинская АЭС. Ядерный реактор. Ты понимаешь - это уже масштаб!" - вспоминает рижанин Виктор Бесараба свою работу на съемочной площадке сериала "Чернобыль".

Госполиция сообщает, что разыскивает без вести пропавшего Александра Стеликова 1973 года рождения, которого примерно месяц назад последний раз видели в рижском микрорайоне Болдерая. Приметы мужчины: рост 165 см, худощавого телосложения, короткие волосы с проседью, на правой руке отсутствует один палец. Был одет в светлый спортивный костюм. Всех, кто знает его возможное местонахождение, полиция просит звонить по номеру телефона 112.

Информацию от самого Александра или кого-то, кто может что-то знать, ждет его семья. Дочь Александра Изабелла живет в Великобритании, однако контакт с отцом поддерживает регулярно. "В этот раз не как обычно, - говорит она. - Никто ничего не знает, и это странно".

32 года своей жизни Анатолий Зейлюкс проработал в системе внутренних дел, принимая участие в раскрытии самых громких преступлений восьмидесятых годов. Он был вовлечен в поиски убийцы и насильника Станислава Рогалева, вместе с коллегами расследовал дело Адольфа Криевиньша о двойном убийстве, а также дело убийцы-эксгибициониста Александра Носова. В беседе с TVNET+ Анатолий рассказал о них новые, неизвестные детали. Одно из дел у бывшего следователя особенно отпечаталось в памяти и не дает покоя даже сегодня. После выхода на пенсию Анатолий занялся пчеловодством и по-прежнему хозяйничает в Малнаве под Лудзой.

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Певица и автор песен Амината стала гостьей программы Tīrradnis, где откровенно рассказала о своем очередном творческом этапе, создании нового альбома Liela meitene ("Большая девочка") и мыслях, которые посещали ее во время паузы, длившейся последние несколько лет.

​Стройные ножки, глубокие декольте, вырезы, пикантно подчеркивающие части тела... Хотя дресс-код предусматривал костюмы и наряды в мужском стиле, некоторые звезды были одеты так откровенно, что мало что оставляли для воображения.

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