В Греции родился ребёнок от троих родителей

В Греции родился малыш, у которого ДНК сразу трех человек - отца, матери и женщины-донора. Медики считают, что успешный результат эксперимента поможет в борьбе с бесплодием, сообщает BBC.
Этот малыш родился во вторник, 9 апреля. Мальчик весом 2,9 килограмма абсолютно здоров. Мама малыша тоже себя чувствует хорошо. До этого четыре попытки экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) были неудачными. Мальчик обладает генами сразу трех человек, но ДНК женщины-донора составляет всего 0,1%.
Впервые ребенок от троих родителей появился на свет в 2016 году под руководством американских врачей.
Несмотря на ликования врачей, которые считают эксперимент победой над бесплодием, у метода появились противники. Некоторые считают, что такой вид оплодотворения затрагивает этические вопросы, и не все будущие родители будут согласны принять настолько неоднозначное решение.
Пока что это только экспериментальная форма ЭКО, позволяющая родить женщинам с болезнями митохондрий в цитоплазме яйцеклетки. Этот способ начали тестировать еще пять лет назад на животных.
Операция является пересадкой ДНК митохондрий, которые отвечают за выработку энергии, от женщины-донора в яйцеклетку матери.
Так получается, что плод сохраняет генетический материал двоих родителей. Сообщается, что еще 24 женщин сейчас принимают участие в эксперименте.