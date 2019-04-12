Пт, 12.04.2019

В Греции родился ребёнок от троих родителей

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Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В Греции родился малыш, у которого ДНК сразу трех человек - отца, матери и женщины-донора. Медики считают, что успешный результат эксперимента поможет в борьбе с бесплодием, сообщает BBC.

Этот малыш родился во вторник, 9 апреля. Мальчик весом 2,9 килограмма абсолютно здоров. Мама малыша тоже себя чувствует хорошо. До этого четыре попытки экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) были неудачными. Мальчик обладает генами сразу трех человек, но ДНК женщины-донора составляет всего 0,1%. 

Впервые ребенок от троих родителей появился на свет в 2016 году под руководством американских врачей. 

Несмотря на ликования врачей, которые считают эксперимент победой над бесплодием, у метода появились противники. Некоторые считают, что такой вид оплодотворения затрагивает этические вопросы, и не все будущие родители будут согласны принять настолько неоднозначное решение.

Пока что это только экспериментальная форма ЭКО, позволяющая родить женщинам с болезнями митохондрий в цитоплазме яйцеклетки. Этот способ начали тестировать еще пять лет назад на животных.

Операция является пересадкой ДНК митохондрий, которые отвечают за выработку энергии, от женщины-донора в яйцеклетку матери.

Так получается, что плод сохраняет генетический материал двоих родителей. Сообщается, что еще 24 женщин сейчас принимают участие в эксперименте.

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