Отключаем водителям мобильники? LMT, Tele2 и Bite прокомментировали идею CSDD

По мнению компании, предложенный руководителем CSDD Андрисом Лукстиньшем вариант отключения мобильного телефона в случаях, когда скорость автомобиля превышает 30 км в час, нужно заменять альтернативными вариантами.

Он отметил, что в современных автомобилях уже встроены различные системы, которые позволяют использовать телефон во время езды. Также он может быть помощником в пути, например, для тех кто пользуется приложением Waze, предупреждающем об опасностях, превышении скорости и проч.

Он отметил, что LMT не работает над тем, чтобы технически ограничить использование мобильников, а над тем, чтобы водитель мог использовать мобильную связь безопасно и удобно как для себя, так и для других участников дорожного движения.

Он также призвал пользоваться системой hands free.

В свою очередь представитель Tele2 Оскар Фирманис указал, что идея, предложенная CSDD, интересна. Однако не так просто технически отключить связь - будет необходимо особое решение, которые придется инсталлировать в телефоны. При этом оно будет недоступно "кнопочным" телефонам.

Открытом остаётся вопрос использования телефонов пассажирами, а также - как использовать навигационные аппликации, которые действуют только в мобильной сети.

Представитель Bite Latvija Карина Евтушенко отметила, что трудно прогнозировать, насколько эффективным будет предложение Лукстиньша: "Нет полной уверенности,что все автоводители инсталлируют в свои телефоны необходимое для этого приложение. Если же это надо будет делать в принудительном порядке, непонятно, кто обеспечит и профинансирует их установку - сами операторы связи, производители устройств или третья сторона".

Как мы уже сообщали, руководитель CSDD Андрис Лукстиньш указал Комиссии Сейма по вопросам обороны, предотвращения коррупции и внутренних дел на проблему использования мобильников за рулем. Он считает, что надо запретить использовать устройства.