Меньшова объяснила, почему зрители выбирают шоу про постель, смерть и деньги

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Юлия Меньшова дала понять, что не принимает понятия цензура. Она никогда не выбирала себе вопросы, а также не понимала, почему некоторые звезды шоу-бизнеса просят выслать темы для разговора заранее. Нужно учиться отвечать на неудобные вопросы, полагает она.



"Меня выгодно отличает, что я тоже являюсь публичной личностью... Мне это помогало. "

Телеведущая считает, что ограничивать журналиста - "это низость и хамство", а также "выход за границы свободы и профессии, уважения человеку" и тд.

Рейтинги современного телевидения измеряются странно.

Аудиторию все чаще интересует чужая смерть, чужая постель или чужие деньги.

"Мне трудно анализировать сегодняшнюю аудиторию, которую это интересует и дает рейтинги. Мне кажется, что она значительно повзрослела...

Считаю, что телевидение само приложили немало усилий для того, чтобы стало так, как сейчас. Чтобы эти темы были в топе...

Я не готова брюзжать. Это очевидные вещи и неизбежная история...", - пояснила Меньшова.

Актриса сравнила подобный контент российских ток-шоу с дозой для наркомана.

"Потом их это не берет, и надо увеличивать. С телепросмотрами примерно тоже самое.

Другие темы уже не работают. Мы так давно работали топором и тяпкой, что какие-то более тонкие инструменты...мы сами приучили аудиторию", - объяснила она.

Юлия Меньшова не согласна, что общество деградирует. Общество в этом не виновато.

"Я уверена, что просто сегодня мало людей смотрит телевизор...Сегодня это одна из архаичных площадок", - подытожила актриса.

Телеведущая считает, что тут просто привычка, менталитет, люди просто не привыкли по-другому. Поэтому современное телевидение такое.

"Это связано еще сильно с рекламными деньгами...Насколько они не готовы перестраиваться. Люди не хотят платить, они хотят скачать на торрентах... Такая ментальность..."