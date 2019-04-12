"Юморист" - картина о стране, в которой "мало о чем позволено было шутить"

Съемки проходили в Латвии, в них принимали участие известные актеры, которые ранее снялись в таких картинах как "Перевозчик" и "Игра престолов".

В главной роли, комика Бориса Аркадьева, актер Алексей Агранович. На данный момент - это его самая крупная роль в карьере. Его персонаж – это тревожный человек, но в нем соединены мерзость и обаяние, хорошее и плохое.

Актер показывает своего персонажа живым, ему хочется сопереживать, хотя и иногда он вызывает спорные чувства.

Одним из самых опытных на площадке является актер Юрий Колокольников. За его плечами десятки ролей в популярных российских фильмах и сериалах. Кроме этого актер уже отмечен в Голливуде. Он снялся в сериале "Игра престолов" (Стир), в картинах "Перевозчик" (Юрий) и "Хантер Киллер" (Олег).

В свою очередь, актриса Алиса Хазанова известно по ролям в голливудских фильмах "Темный мир: Равновесие", "Осколки" и "Женщина в черном". Роль получил и латвийский актер Кристиан Карелин.

Ранее рэпер Face представил саундтрек к фильму "Юморист".

Kadri no filmas "Humorists" ФОТО: publicitātes

В центре сюжета успешный советский юморист Борис Аркадьев, у которого есть всеобщая любовь и признание зрителей, но не хватает творческой свободы.

"Юмор в СССР был профессией почти полностью еврейской, в этом меньше совпадения, чем кажется. И меня всегда поражал тот феномен, что в стране, в которой мало о чем позволено было шутить, одними из самых ярких звезд были профессиональные шутники", - сказал в интервью Юрию Дудю Михаил Идов.

Галерея: кадры из фильма "Юморист"

"Юморист" - это режиссерский дебют журналиста и сценариста Михаила Идова. Съемки проходили в Юрмале и Риге, который главный художник Айвар Жуковский погрузил в настоящую атмосферу 80-х. Творческую команду представляет также Tasse Film (продюсеры Айя Берзиня и Алисе Гелзе).