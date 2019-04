"Юморист" - картина о стране, в которой "мало о чем позволено было шутить"

Режиссер и сценарист Михаил Идов родом из Риги, в возрасте 16 лет вместе с семьей эмигрировал в США. Свой первый рассказ он опубликовал в газете Diena, дружил с будущими писателями Александром Гарросом (ныне покойным) и Алексеем Евдокимовым, играл в рок-группе. До 2012 года жил в Нью-Йорке, был обозревателем New York Magazine, публиковался в The New York Times, The Wall Street Journal, Time.