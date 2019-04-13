Мужчины-победители по знаку Зодиака
Гороскоп помогает понять, представителей каких знаков Зодиака можно по праву назвать настоящими победителями по жизни. А еще - узнать, что они делают для того, чтобы добиться желаемых целей.
Стать успешным и счастливым у мужчины получается лишь в том случае, если в нем на генетическом уровне заложены определенные качества. Но не менее важное значение имеет расположение планет во время рождения будущего победителя. Звезды не только направляют своего подопечного на правильный путь, но и помогают ему удержаться на плаву в череде жизненных невзгод.
Овен
Мужчины этого знака всегда движутся вперед и никогда не оглядываются назад. И им абсолютно не важно, какого плана предстоит обгон - по прямой линии или по головам.
Они без стеснения обгоняют своих конкурентов, причем делают это вполне мирно. Для них важно победить, а как это делается - другой вопрос.
Телец
Как правило, Тельцы только завидуют соперническому духу.
Звезды их наградили медлительностью и сдержанным темпераментом, но, прилагая максимум усилий, они стараются добиваться намеченных высот.
Представители этого знака могут смело благодарить за возможность стать победителями свою расчетливость и последовательность.
А сопернический дух никогда не поздно в себе воспитать.
Близнецы
Быть настоящим победителем и всегда выбиваться вперед - совершенно не цель Близнецов. Им не нужно себе и своим друзьям доказывать свою значимость в этом мире.
В финансовой сфере и личной жизни для них важно хорошо устроиться. А чтобы с кем-то конкурировать, необходимо желание.
И зачем это делать, когда Близнецы и так не обделены судьбой, а в своем окружении считаются победителями.
Рак
Планомерность и ответственность Раков помогает им добиться грандиозных высот. Но они не собираются никому ничего доказывать.
Раки не стараются проявить себя и сделать так, чтобы на них обратили внимание. Лишняя публичность и борьба для них не имеют значения.
Представители этого знака Зодиака предпочитают медленными, но уверенными шагами приближаться к своей цели. И такая продуманная стратегия чаще всего приносит результат.
Лев
Львы - настоящие победители по жизни. Они просто уверены в этом, и так же считает их близкое окружение. А уверенность в своих силах - это уже половина учпеха.
Львам не нужно бежать и обгонять кого-то, чтобы добиться своих целей. Они будут это делать медленно и уверенно.
И им все равно, есть у них конкуренты или нет. Представителям этого знака зодиакального круга важно получить победу и удовлетворить свое эго. А все остальное для них - лишь массовка и ненужные движения.
Дева
Чего Девам не хватает, так это напористости и целеустремленности. Однако есть у них одно качество, которое перекрывает все их недостатки. И это педантичность.
Что бы мужчинам-Девам ни поручили и за какое бы дело они ни взялись, все выполнят в срок и на совесть. А если добиваются любви, то и в этом деле им не до спешки.
Девы твердым умом и своей рациональностью продумывают каждый шаг. К тому же они умеют выжидать, что является немаловажным фактором на пути к победе.
Весы
Представители этого знака Зодиака не конкуренты по жизни, поскольку часто пребывают в сомнениях. Мужчины-Весы готовы по первому требованию уступить свои позиции сопернику.
И все эти действия они предпринимают не из-за страха или неувереннности - просто состязания не приносят Весам моральное удовлетворение.
Для них свойственно решать все вопросы мирным путем, поэтому конкуренты им неинтересны.
Скорпион
Скорпионов можно смело назвать победителями по своей природе. Уничтожить соперника для них - лучшая награда и доказательство значимости в этом мире.
С самого рождения в Скорпионах заложен дух соперничества, и они всегда и во всем стараются занять лидирующие позиции.
Поэтому им не важно, в чем они будут соревноваться - в личной жизни или в сфере деятельности.
Стрелец
В жилах Стрельцов течет азарт, и им необходим адреналин. Получить желанную победу - значит, сорвать вожделенный куш или завоевать приятный бонус. Представителей этого знака ничто так не заводит, как соперничество. И им не важно, сколько у них конкурентов.
Если Стрелец загорится идеей, он легко ликвидирует коллег или уведет у них из-под носа возлюбленных. Это настоящий охотник и любитель азартных увлечений.
Стать победителем для Стрельца - все равно что получить лучшую награду за сыгранную роль.
Козерог
Козероги не против занять лидирующие позиции, поэтому у них наперед продумана стратегия и разработан точный план. И подобная тактика дает им возможность примерить на себя лавры победителя.
Козероги - настоящие трудоголики, и им не составит труда стать победителем в карьерном росте. Но в погоне за трудовыми высотами они часто забывают о личной жизни.
Поэтому в этом отношении находятся на последнем месте.
Водолей
Для Водолеев не принципиально важно с кем-то конкурировать в жизни. Они считают, что в мире столько всего интересного, что не стоит тратить свое время на ненужную борьбу. Хотя если взглянуть на успехи с другой стороны, они заиграют совершенно другими красками.
Водолеи могут наблюдать за соперничеством, но никогда не ввяжутся в него. Они будут получать удовольствие, глядя на конкуренцию, но не рискнут стать по ту сторону баррикад.
Рыбы
Мужчины-Рыбы являются лишь сторонними наблюдателями того, как другие завоевывают свое место под солнцем. И при этом, естественно, мечтают, чтобы победа досталась исключительно им.
В жизни мужчины этого знака - большие мечтатели. Если бы все их задумки материализовались, они давно бы оставили позади всех своих конкурентов.
А так они являются победителями только в своих мечтах .