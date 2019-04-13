Мужчины-победители по знаку Зодиака

Стать успешным и счастливым у мужчины получается лишь в том случае, если в нем на генетическом уровне заложены определенные качества. Но не менее важное значение имеет расположение планет во время рождения будущего победителя. Звезды не только направляют своего подопечного на правильный путь, но и помогают ему удержаться на плаву в череде жизненных невзгод.

Овен

Мужчины этого знака всегда движутся вперед и никогда не оглядываются назад. И им абсолютно не важно, какого плана предстоит обгон - по прямой линии или по головам.

Они без стеснения обгоняют своих конкурентов, причем делают это вполне мирно. Для них важно победить, а как это делается - другой вопрос.

Телец

Как правило, Тельцы только завидуют соперническому духу.

Звезды их наградили медлительностью и сдержанным темпераментом, но, прилагая максимум усилий, они стараются добиваться намеченных высот.

Представители этого знака могут смело благодарить за возможность стать победителями свою расчетливость и последовательность.

А сопернический дух никогда не поздно в себе воспитать.

Близнецы

Быть настоящим победителем и всегда выбиваться вперед - совершенно не цель Близнецов. Им не нужно себе и своим друзьям доказывать свою значимость в этом мире.

В финансовой сфере и личной жизни для них важно хорошо устроиться. А чтобы с кем-то конкурировать, необходимо желание.

И зачем это делать, когда Близнецы и так не обделены судьбой, а в своем окружении считаются победителями.

Рак

Планомерность и ответственность Раков помогает им добиться грандиозных высот. Но они не собираются никому ничего доказывать.

Раки не стараются проявить себя и сделать так, чтобы на них обратили внимание. Лишняя публичность и борьба для них не имеют значения.

Представители этого знака Зодиака предпочитают медленными, но уверенными шагами приближаться к своей цели. И такая продуманная стратегия чаще всего приносит результат.

Лев

Львы - настоящие победители по жизни. Они просто уверены в этом, и так же считает их близкое окружение. А уверенность в своих силах - это уже половина учпеха.

Львам не нужно бежать и обгонять кого-то, чтобы добиться своих целей. Они будут это делать медленно и уверенно.

И им все равно, есть у них конкуренты или нет. Представителям этого знака зодиакального круга важно получить победу и удовлетворить свое эго. А все остальное для них - лишь массовка и ненужные движения.

Дева

Чего Девам не хватает, так это напористости и целеустремленности. Однако есть у них одно качество, которое перекрывает все их недостатки. И это педантичность.