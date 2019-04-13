В России учительницу внесли в список террористов из-за ссоры с мамой ученика

Всё случилось после того, как преподавательница обозвала мать ученика (гражданку Узебекистана) "хамкой" и посоветовала учить русский язык. Родительница подала заявление в полицию. Сначала суд вынес учительнице решение об административном нарушении, но инцидентом заинтересовалась прокуратура Болотнинского района.

Было возбуждено дело об экстремизме, так как один из очевидцев рассказал, что учитель оскорбила родительницу, назвав ее обидным для выходца из Средней Азии словом, а также сказав ей "ехать домой". Учительницу в досудебном порядке занесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.