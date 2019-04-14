8 зодиакальных пар, чьи отношения никогда не сложатся

Противоположности не всегда притягиваются. Более того, многие пары часто расстаются просто потому, что не могут вытерпеть различия в характере друг друга и наладить отношения. Два человека в паре могут быть настолько разными, что их совместимость будет равна нулю. Всегда печально, когда такое происходит. Однако

многие пары вынуждены расстаться не потому, что люди разлюбили друг друга, а потому, что не могут справиться с проблемами, возникшими в их отношениях.

Они все еще любят друг друга, но помимо любви важна еще и совместимость.

И вот тут как раз может помочь астрология. Есть такие зодиакальные пары, в которых отношения просто не могут сложиться. Читайте, о ком речь и почему это неизбежно.

1. Овен и Рак

Вдвоем у представителей этих знаков никогда не получится наладить отношения. Овен часто ведет себя эгоистично, в то время как Рак хочет, чтобы его баловали и о нем заботились. Как результат - один из вас в отношениях всегда будет в невыгодном положении.

2. Телец и Лев

Отношения представителей этих двух знаков Зодиака не сложатся, потому что

в них чересчур много гордости и упертости. Телец и Лев слишком часто будут вступать в споры, и никто из них ни за что не захочет первым уступить.

Вот что обычно происходит, когда два страстных человека начинают проводить слишком много времени вместе.

3. Близнецы и Дева

Это уж очень разные характеры. Девам всегда нужны порядок, предсказуемость и дотошность. Близнецы, в свою очередь, -темные лошадки, и они очень редко вообще что-либо планируют в этой жизни. Этим двоим будет крайне сложно договориться о чем бы то ни было.

4. Рак и Весы

Со стороны может показаться, что Раки и Весы могут заключить идеальный союз, но

на самом деле это далеко не так. Рак всегда стремится заботиться о своих близких. Весы же хотят сделать счастливыми абсолютно всех вокруг.

Их отношения будут настолько бескорыстными, что не дадут сохранить индивидуальность.

5. Козерог и Весы

Козероги сами по себе очень серьезные. Они непрестанно работают над достижением своих целей. Весы, со своей стороны, всегда хотят хорошо провести время и наслаждаются, находясь в компании. Представителям этих двух знаков Зодиака будет сложно найти смысл в своих отношениях.

6. Скорпион и Водолей

Скорпионы - невероятно чувственные и страстные личности. Водолеи же, в свою очередь, умны, неэмоциональны и обладают аналитическим складом ума.

Первые прислушиваются к своему сердцу, а вторые - к разуму. Понимаете, почему их отношения просто не могут сложиться? Они разговаривают на разных языках, когда речь идет о любви.

7. Стрелец и Рыбы

Стрельцы не любят обязательств и не хотят серьезных отношений. Для Рыб, которые придерживаются традиционных взглядов на любовь и отношения, это может оказаться проблемой. Рыбы никогда не будут счастливыми со Стрельцами, а Стрельцы, в свою очередь, не смогут дать Рыбам то, что они хотят получить от отношений.

8. Овен и Козерог

Овны довольно непредсказуемы и очень редко думают, прежде чем что-то сделать.

Козероги очень прагматичны и хотят всегда принимать правильные решения. Они не смогут долго выдержать Овнов с их импульсивностью и непостоянством.