ТЕСТ С ПРИЗОМ Знаете ли вы, как защитить себя от заболеваний, переносимых клещами?

Теплая погода располагает нас наслаждаться природой - гулять в лесу, кататься на велосипеде или устраивать пикник у реки. Однако вместе с солнцем и свежим воздухом становится активным и маленький, но опасный лесной житель - клещ. Несмотря на свои крошечные размеры, он может переносить инфекции, способные вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Этот тест поможет вам проверить свои знания и узнать важные факты, которые окажутся полезными для безопасного отдыха на природе.