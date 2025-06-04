Skip to footer
Ср, 4.06.2025
Погода
Гороскоп
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи

ТЕСТ С ПРИЗОМ Знаете ли вы, как защитить себя от заболеваний, переносимых клещами?

Фото статьи

Теплая погода располагает нас наслаждаться природой - гулять в лесу, кататься на велосипеде или устраивать пикник у реки. Однако вместе с солнцем и свежим воздухом становится активным и маленький, но опасный лесной житель - клещ. Несмотря на свои крошечные размеры, он может переносить инфекции, способные вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Этот тест поможет вам проверить свои знания и узнать важные факты, которые окажутся полезными для безопасного отдыха на природе.

До 15 июня пройдите тест, зарегистрируйте свой адрес электронной почты и примите участие в конкурсе.

16 июня мы объявим победителя, который получит подарочную карту на 50 евро от Apotheka. Удачи в конкурсе!

Фото статьи

Конкурс создан в сотрудничестве с Apotheka.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх