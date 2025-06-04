ТЕСТ С ПРИЗОМ Знаете ли вы, как защитить себя от заболеваний, переносимых клещами?

Теплая погода располагает нас наслаждаться природой - гулять в лесу, кататься на велосипеде или устраивать пикник у реки. Однако вместе с солнцем и свежим воздухом становится активным и маленький, но опасный лесной житель - клещ. Несмотря на свои крошечные размеры, он может переносить инфекции, способные вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Этот тест поможет вам проверить свои знания и узнать важные факты, которые окажутся полезными для безопасного отдыха на природе.
До 15 июня пройдите тест, зарегистрируйте свой адрес электронной почты и примите участие в конкурсе.
16 июня мы объявим победителя, который получит подарочную карту на 50 евро от Apotheka. Удачи в конкурсе!
Конкурс создан в сотрудничестве с Apotheka.
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