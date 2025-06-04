Майя Розите впервые рассказала о своем разводе

В начале апреля Майя Розите объявила, что уже около года назад ушла от мужа, бизнесмена Каспара Криштопанса, но не стала давать дальнейших комментариев.

Майя Розите и Каспар Криштопанс. Фото: publicitātes

Однако на вечеринке по случаю 20-летия радио Star FM, где она выступала в качестве диджея, ведущая призналась журналу Privātā Dzīve, что развод был очень цивилизованным. Розите подчеркнула, что в отношениях всегда присутствуют два человека, опровергнув утверждение, что инициатором развода был только один из них.

"У нас абсолютно хорошие, дружеские отношения. Не вдаваясь в подробности, хочу сказать, что сейчас я чувствую себя очень хорошо", - сказала Розите.

Как известно, Розите и Криштопанс поженились в 2010 году. У них двое детей, сын Паулс и дочь Линда.

Подробности читайте в номере журнала "Privātā Dzīve" от 3 июня.