"Эпатаж и нахальство": Алла Пугачева объяснила свои смелые сценические образы

Первым нарядом, который дал артистке возможность раскрыться на сцене, стало платье-балахон от Вячеслава Зайцева. В этом году этому костюму исполняется 40 лет.

"Только играя с этим одним балахоном можно было быть и девочкой, и старушкой, и худышкой, и волшебником-недоучкой - кем угодно!",

- подчеркнула Алла Борисовна.

Потом этот балахон начали видоизменять и раскрашивать. Но ничто "не спасало" Пугачеву. С ее слов, даже широкие и длинные платье не могли скрыть лишний вес.

Тогда дизайнер Андрей Шаров посчитал, что пришло время стать "понахальнее" и начать эпатировать публику. "Отрежем, сделаем короткий балахон", - сказал он.

Примадонна с ним согласилась.

Она признает, что когда у человека есть комплексы, нужно принять их и открыть для публики. Необходимо сделать смелый шаг, и все остальные решат, что "это так надо".

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Примадонна российской эстрады Алла Пугачева

Звезда отметила, что все-таки первым, кто решился создавать для нее короткие и китчевые наряды, был Валентин Юдашкин.

"Шарову нужно было объяснять, это уже последователь Зайцева и Юдашкина. Юдашкин же меня уже знал. Он посмотрит - и все поймет",

- вспоминает Алла Борисовна.

Примадонна подчеркнула, что Юдашкин понимал ее нелюбовь к определенным цветам, а также ненависть к переодеванию во время концертной программы. На "Рождественских встречах" нужны было 3-4 эпатажных костюма. Именно руками известного модельера создано знаменитое розово-черное ультра-короткое платье.

"Когда я кланялась, музыканты отворачивались", - смеясь, вспомнила Пугачева. Именно в этом платье она так неосторожно покружилась, что ее нижнее белье смогли увидеть все.

"Все лицезрели мое бельишко. Это было смело... Так не было задумано. Просто так вышло", - призналась Алла Борисовна.

Алла Пугачева, "Рождественские встречи" (1993 г.) ФОТО: скриншот видео

Примадонна подчеркнула, что она всегда выступала в том, в чем ей удобно.

Для нее главное, чтобы ее образ помогал донести песню до зрителя. Поэтому она часто отдавала предпочтение черному цвету - как нейтральному, который не отвлекает.

Напомним, 15 апреля артистка отмечает свой 70-летний юбилей.