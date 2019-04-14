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"Эпатаж и нахальство": Алла Пугачева объяснила свои смелые сценические образы
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Алла Пугачева

ФОТО: скриншот видео

Накануне 70-летнего юбилея легендарной российской исполнительницы Аллы Пугачевой в программе "Сегодня вечером" Максим Галкин собрал дизайнеров, модельеров и стилистов, которые занимались созданием сценических образов певицы. Гостями студии стали Вячеслав Зайцев, Валентин Юдашкин, Андрей Шаров, нынешний стилист Примадонны Алишер и многие другие. 

Первым нарядом, который дал артистке возможность раскрыться на сцене, стало платье-балахон от Вячеслава Зайцева. В этом году этому костюму исполняется 40 лет. 

"Только играя с этим одним балахоном можно было быть и девочкой, и старушкой, и худышкой, и волшебником-недоучкой - кем угодно!",

- подчеркнула Алла Борисовна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 лет балахону #аллапугачева #пугачева #allapugacheva @alla_orfey

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Потом этот балахон начали видоизменять и раскрашивать. Но ничто "не спасало" Пугачеву. С ее слов, даже широкие и длинные платье не могли скрыть лишний вес. 

Тогда дизайнер Андрей Шаров посчитал, что пришло время стать "понахальнее" и начать эпатировать публику. "Отрежем, сделаем короткий балахон", - сказал он. 

Примадонна с ним согласилась.

Она признает, что когда у человека есть комплексы, нужно принять их и открыть для публики. Необходимо сделать смелый шаг, и все остальные решат, что "это так надо".

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Примадонна российской эстрады Алла Пугачева

Звезда отметила, что все-таки первым, кто решился создавать для нее короткие и китчевые наряды, был Валентин Юдашкин.

"Шарову нужно было объяснять, это уже последователь Зайцева и Юдашкина. Юдашкин же меня уже знал. Он посмотрит - и все поймет",

- вспоминает Алла Борисовна. 

Примадонна подчеркнула, что Юдашкин понимал ее нелюбовь к определенным цветам, а также ненависть к переодеванию во время концертной программы. На "Рождественских встречах" нужны было 3-4 эпатажных костюма. Именно руками известного модельера создано знаменитое розово-черное ультра-короткое платье. 

"Когда я кланялась, музыканты отворачивались", - смеясь, вспомнила Пугачева. Именно в этом платье она так неосторожно покружилась, что ее нижнее белье смогли увидеть все. 

"Все лицезрели мое бельишко. Это было смело... Так не было задумано. Просто так вышло", - призналась Алла Борисовна. 

Алла Пугачева, "Рождественские встречи" (1993 г.)

ФОТО: скриншот видео

Примадонна подчеркнула, что она всегда выступала в том, в чем ей удобно.

Для нее главное, чтобы ее образ помогал донести песню до зрителя. Поэтому она часто отдавала предпочтение черному цвету - как нейтральному, который не отвлекает.

Напомним, 15 апреля артистка отмечает свой 70-летний юбилей. 

Смотрите полный выпуск программы "Сегодня вечером": "Опережая моду: Примадонна и ее модельеры"

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