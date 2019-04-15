Четыре самых опасных соперника по знаку Зодиака

Быть желанной и любимой женщиной - мечта вполне осознанная. И чтобы рядом обязательно был единственный мужчина. Но вся эта идиллия будет существовать до того момента, пока на пути вашего избранника не возникнет опасный соперник. Он способен не только перевернуть всю вашу жизнь, но и разлучить вас с партнером.

Причем сделает это хладнокровно, расчетливо и так, что объект его страсти - то есть приглянувшаяся дама - даже не почувствует, как окажется в его паутине.

И такие отношения могут продолжаться длительное время. Построить счастливую жизнь с подобным искусителем получается далеко не всегда, но и отвязаться от него невозможно. Астрологи предупреждают, какие серьезные соперники могут встретиться на пути мужчин и кто представляет реальную опасность для женщин.

Скорпион

В Скорпионе заложены чувственность и загадочность. Его соблазнительная манера поведения не оставляет сомнений в том, что если ему понравилась женщина - он без труда отобьет ее у другого. И будет это делать так, чтобы как можно глубже проникнуть в женскую душу. А как только полностью завладеет сознанием своей партнерши - обязательно затащит ее в постель. И здесь надо учесть, что

Скорпионы очень изобретательны в сексе, любят эксперименты и не знают усталости. По натуре они тонкие манипуляторы, которые отлично знают женскую психологию.

Так что имейте в виду, мужчины: Скорпион - чень сильный соперник!

И если женщина полностью окажется в его власти, он станет день и ночь изводить ее своей ревностью. И неважно, что повода для этого нет - он обязательно найдет, в чем подозревать. Скорпион постарается влюбить в себя женщину и никогда ее не отпустит к другому мужчине. А вот женщине в отношениях с ним никогда не будет просто.

Мужчина-соперник не любит стабильность, поэтому, если ему станет скучно, он начнет все усложнять. И чем больше терзаний со стороны дамы, тем для него лучше.

Поэтому, если женщина мечтает о спокойной семейной жизни, ей не следует поддаваться сиюминутному порыву страсти и бросать ради Скорпиона другого мужчину.

Водолей

За его творческой личностью прячется тонкая душевная организация. И вовсе не удивительно, что этот мужской типаж часто производит впечатление ранимого и дружелюбного человека. Но за внешней оболочкой прячется совсем другая душа - до краев наполненная эгоизмом.

И что характерно, Водолею нет дела ни до кого, однако если он заинтересуется объектом женского пола, то никакой другой мужчина не станет для него преградой.