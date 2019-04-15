Четыре самых опасных соперника по знаку Зодиака
Гороскоп помогает понять, кто из мужчин по знаку Зодиака заведомо является самым опасным соперником для другого представителя сильного пола и как он воздействует на женщину, чтобы добиться своей цели.
Быть желанной и любимой женщиной - мечта вполне осознанная. И чтобы рядом обязательно был единственный мужчина. Но вся эта идиллия будет существовать до того момента, пока на пути вашего избранника не возникнет опасный соперник. Он способен не только перевернуть всю вашу жизнь, но и разлучить вас с партнером.
Причем сделает это хладнокровно, расчетливо и так, что объект его страсти - то есть приглянувшаяся дама - даже не почувствует, как окажется в его паутине.
И такие отношения могут продолжаться длительное время. Построить счастливую жизнь с подобным искусителем получается далеко не всегда, но и отвязаться от него невозможно. Астрологи предупреждают, какие серьезные соперники могут встретиться на пути мужчин и кто представляет реальную опасность для женщин.
Скорпион
В Скорпионе заложены чувственность и загадочность. Его соблазнительная манера поведения не оставляет сомнений в том, что если ему понравилась женщина - он без труда отобьет ее у другого. И будет это делать так, чтобы как можно глубже проникнуть в женскую душу. А как только полностью завладеет сознанием своей партнерши - обязательно затащит ее в постель. И здесь надо учесть, что
Скорпионы очень изобретательны в сексе, любят эксперименты и не знают усталости. По натуре они тонкие манипуляторы, которые отлично знают женскую психологию.
Так что имейте в виду, мужчины: Скорпион - чень сильный соперник!
И если женщина полностью окажется в его власти, он станет день и ночь изводить ее своей ревностью. И неважно, что повода для этого нет - он обязательно найдет, в чем подозревать. Скорпион постарается влюбить в себя женщину и никогда ее не отпустит к другому мужчине. А вот женщине в отношениях с ним никогда не будет просто.
Мужчина-соперник не любит стабильность, поэтому, если ему станет скучно, он начнет все усложнять. И чем больше терзаний со стороны дамы, тем для него лучше.
Поэтому, если женщина мечтает о спокойной семейной жизни, ей не следует поддаваться сиюминутному порыву страсти и бросать ради Скорпиона другого мужчину.
Водолей
За его творческой личностью прячется тонкая душевная организация. И вовсе не удивительно, что этот мужской типаж часто производит впечатление ранимого и дружелюбного человека. Но за внешней оболочкой прячется совсем другая душа - до краев наполненная эгоизмом.
И что характерно, Водолею нет дела ни до кого, однако если он заинтересуется объектом женского пола, то никакой другой мужчина не станет для него преградой.
Прагматичный представитель этого знака Зодиака знает сотни уловок, как соблазнить и заинтересовать женщину. Он сделает это настолько мастерски, что она и не почувствует, как окажется в его власти. Водолей так очарует свою партнершу, что она готова будет поддаться новому искушению, забыв о своих отношениях с другим мужчиной.
Водолей морально устойчив, поэтому его будет очень трудно сломить. Однако он настолько ценит свою свободу и независимость, что не позволит никому втиснуться в его внутренний мир.
С соперником своей женщины он не станет выяснять отношения и разбираться, кто для нее важнее. Она и так своим выбором расставит все точки над i.
В отношениях же представитель этого знака будет позволять себя любить, а вот женщина на ответные чувства может даже не надеяться.
Овен
Овен - вспыльчивая и упрямая натура с повышенной эмоциональностью. К тому же он никогда не считается с чужим мнением: для него есть лишь одно верное - и это его собственное.
Никакие доводы и убеждения не смогут повлиять на представителя этого знака Зодиака, если он решил увести от другого мужчины понравившуюся ему женщину.
Овен будет брать напором, применяя в некоторых случаях свою наглость. Его импульсивность часто переходит все границы. Он не боится встретиться с глазу на глаз с соперником, если речь идет о женщине, никогда не стесняется своей прямолинейности и может наговорить грубостей. Приступы агрессии к другому сопернику у него, как правило, вспыхивают под порывом гнева.
Овен воспринимает вызов другого мужчины как возможность доказать на ринге, кто из них достоин этой женщины. И если нужно, он начинает бой без правил.
Женщина должна понимать, что если она отдаст предпочтение Овну, он будет над ней доминировать. Своенравный представитель этого знака подходит только для отчаянных дам, которые хотят изменить свою скучную жизнь. Но нет никакой гарантии, что, познав насыщенную жизнь с Овном, женщина не затоскуете по прежним отношениям. Однако будет уже поздно.
Рыбы
Глядя на робких Рыб, трудно поверить, что они могут стать соперниками для других мужчин. Представители этого знака окутаны неким ореолом загадочности и постоянно пребывают в своем придуманном мире.
Но именно за привлекательной внешностью таится опасность. И если женщина захочет оставить свою прежнюю жизнь и отправиться за новой любовью, ей нужно серьезно подумать.
Ведь стоит ей узнать этого мужчину получше, как она поймет, что его сказочный мир не так идеален.
Мужчина-Рыбы - ранимый и обидчивый человек. Кажется, что всем своим видом он вызывает жалость. Но это первое впечатление, и со своим конкурентом он может вести беспощадную борьбу за право обладания выбранной женщиной.
А если она успешная, уверенная в себе и точно знает, чего хочет от жизни, то такой мужчина не для нее. Не стоит его рассматривать как нового претендента на сердце.
Благодаря своему умению ухаживать за женщинами и обхаживать их Рыбы смогут увести возлюбленную от другого мужчины. Но не стоит забывать о том, что они так же легко смогут потянуть ее на самое дно и заставить поселиться в своем придуманном мире. И тут уж женщине самой решать, надо ли ей это...
Подготовлено по материалам Клубер.
Отредактировано и дополнено Русским TVNET.