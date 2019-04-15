"Нельзя разрешить жить этому мужчине", "он душевно болен и должен сидеть в психиатрической больнице, а не перед режиссерами-документалистами", "почему его до сих пор не посадили в тюрьму?" - мысли, которые будоражили мировую общественность на протяжении нескольких десятков лет.

Речь идет об одном из известнейших в мире каннибалов — Иссэе Сагаве. Будучи студентом в парижском университете Сорбонна, Сагава убил и съел свою однокурсницу. Сейчас мужчина находится на свободе.

"Кажется, я прилетел с планеты каннибалов..."

"Иногда я думаю, почему я совершил такое кошмарное преступление. Может быть потому, что я с другой планеты, из другого измерения. Иногда мне кажется, что я упал на Землю как метеорит, который замаскировался под младенца. И тогда мать нашла меня плачущего на улице и из жалости взяла к себе домой.

У меня такое чувство, что я с планеты каннибалов и я случайно здесь появился. Совсем один", - рассказал Сагава в интервью Vice.

Как пишет Vice, 13 июня 1981 года после полудня Сагава отправился в Булонский лес, который находится на западе Парижа. В руках японец нес два чемодана, наполненных частями тела своей однокурсницы — уроженки Нидерландов Рене Хартевелт. Тремя днями ранее Сагава застрелил девушку, расчленил ее и съел некоторые части ее тела.

Желание попробовать человека

Иссэй Сагава родился 26 апреля 1949 года в японском городе Кобе.

"Детство было самым красивым периодом в моей жизни, в этом у меня нет сомнений. Я был беззаботным ребенком и родители меня очень сильно любили.

Я родился преждевременно и врачи думали, что я не выживу, поэтому я до сих пор очень слабый и маленький", - сказал Сагава.

"Когда я был маленьким, секс все еще был запретной темой - о нем никто вслух не говорил. Поэтому, когда я впервые ощутил эрекцию, я подумал, что болен", - рассказал каннибал.

По словам японца, впервые тягу к каннибализму он ощутил в начальной школе.

"Я не знал, как нужно мастурбировать, поэтому делал странные вещи, например, приказывал собаке себя лизать. Тогда и начали развиваться мои сексуальные фантазии.

Когда я учился в первом классе, я был очарован бедрами одной привлекательной девочки. Тогда у меня и появилось очень сильное желание их попробовать", - отметил Сагава.

Одержимость, которая переросла в надобность

В свой 28-й день рождения Иссэй покинул Токио ради того, чтобы в Сорбонне изучать английскую литературу и языки.

"Тогда я уже был будто одержим каннибализмом: мое желание попробовать женщину переросло в надобность.

Когда занятия начались, я Рене даже не приметил. Однако под конец семестра я заметил, насколько она была красивой - я не встречал настолько хорошеньких женщин.

Я ей соврал, что мне по учебе необходимо записать поэзию на немецком языке. Она согласилась мне помочь. Рене пришла ко мне, я выбрал стихотворение и, пока она читала, вытащил из шкафа оружие. Мне было очень страшно. Однако я взял себя в руки и нажал на курок", - рассказал Сагава.

"Когда она упала на землю, я ее раздел. Я уже все распланировал — прием пищи я собирался начать с ягодиц. С правой стороны, не с левой. Левая ближе к сердцу и я боюсь крови.

Я жадно укусил правую ягодицу, но мясо было слишком жестким - у меня заболела челюсть. Я попытался его разрезать, но нож был слишком маленький. Поэтому я отправился в магазин и купил там большой мясницкий нож. Срезал жир и там оно и было - аппетитное красное мясо", - описал ход своих действий японец.

"Оставшиеся части тела, которые я не мог съесть, я разрезал и сложил в два чемодана. Вечером того дня я решил от них избавиться: вызвал такси до Булонского леса. Таксист мне помог загрузить в машину оба чемодана. Они были настолько тяжелые, что он в шутку спросил, не лежит ли в них труп. Я тогда сказал, мол, нет, это книги", - заявил Сагава.

"Это было очень глупо, я даже не подумал о том, насколько светлым и публичным местом парк будет летом, в восемь часов вечера. Несколько людей загорали и смотрели на меня. Я нашел местечко поукромнее около озера и оба чемодана затолкал в воду. Это было очень утомительно.

В этот момент солнце начало скользить за горизонт и вокруг все окрасилось в алый цвет. Вид был чрезвычайно красивый. Я заметил у озера пожилого мужчину с ребенком и стал наслаждаться мгновением, пока не услышал крик.

Смотрю, а там какой-то мужчина открыл один из моих чемоданов - внутри были окровавленное постельное белье и нога. Он кричал, что я - убийца. Я же просто ушел восвояси", - рассказал каннибал.

Наказание

Через четыре дня после совершения преступления Сагава был арестован. Кроме того, когда полицейские явились к нему домой, они обнаружили, что в холодильнике все еще хранятся останки девушки.

"Июнь - самый жаркий месяц парижского лета. Я волновался, что труп может сгнить", - указал японец.

Сагава ничего не отрицал - он признался в том, что убил и съел 25-летнюю уроженку Нидерландов.

"Я чувствовал облегчение, мне казалось, что я наконец-то смогу общаться с людьми", - заявил мужчина.

Начался судебный процесс. Казалось, что он пройдет без задержек, однако судья признал каннибала невменяемым, поэтому Сагава не был осужден. Его поместили в психиатрическую лечебницу, что вызвало бурную реакцию французской общественности: начались протесты, жителям не нравилось, что каннибала содержат в медучреждении на деньги налогоплательщиков.

Сагава был депортирован из Франции в Японию, где он опять был помещен в психбольницу. Между тем японские органы власти думали, что делать с каннибалом дальше. Было предпринято еще несколько попыток осудить Сагаву, однако недочеты в правовых актах не позволили довести процесс до конца.

В результате японец был признан психически здоровым и отпущен на свободу - с того момента мужчина без каких-либо препятствий разгуливает по улицам Токио.

Тюрьма, психушка и жизнь в лучах славы

Как сообщает Vice, 12 августа 1986 года Сагаву выпустили из психбольницы.

"У меня не было работы, не было доходов. Однажды мне позвонили представители СМИ - хотели по какой-то причине взять у меня интервью.

Потом захотели, чтобы я что-то написал. Это привело к тому, что я решил издать автобиографическую книгу", - отметил каннибал.

Со временем Сагава стал знаменитостью в Японии - он издал несколько книг, поучаствовал в съемке порнофильмов и телевизионных шоу, проводил лекции в университетах и даже попробовал себя в качестве ресторанного критика.

Каннибал стал настолько популярным, что популярные музыканты стали посвящать ему свое творчество.

Например, песня Too Much Blood британской рок-группы Rolling Stones была написана именно про Сагаву.

Таким образом фронтмен группы Мик Джаггер хотел указать на абсурдность ситуации и поспособствовать дискуссии о насилии. Японец же использовал совершенное им преступление для своей выгоды и издал книгу комиксов.

"Я знаю, что сумасшедший. Сумасшедший и одинокий. Каждый раз, когда я чувствовал, что во мне пробуждается каннибал, мастурбировал. Если я не мог это сделать, мой аппетит только продолжал расти. Теперь я стал импотентом и больше не могу мастурбировать - меня это начинает сильно беспокоить, потому что я не знаю, как бороться со своим аппетитом", - рассказал Сагава.

Сейчас Сагаве 69 лет и он до сих пор не понимает, что с ним происходит.

"Я не знаю, какой я, не знаю, в чем смысл моей жизни. Намного проще было бы умереть - я на самом деле очень хочу, чтобы меня приговорили к смертной казни. В последнее время сильнее желания кого-то съесть стало желание быть убитым.

Я хотел бы умирать медленно, хотел бы, чтобы меня живого разорвали на куски. Конечно, это должна делать красивая женщина", - заявил каннибал.

Как пишет Vice, вместо того, чтобы избегать лишнего внимания или хотя бы публично покаяться в содеянном, японец наслаждается вниманием общества и прессы.