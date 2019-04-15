Пн, 15.04.2019
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Перевозки инвалидов в рижском транспорте: Автотранспортная дирекция обратилась в полицию

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Иллюстративное фото

ФОТО: Austra Helēna Žaggere/LETA

Автотранспортная дирекция попросила Государственную полицию вмешаться в выяснение вопроса о перевозках инвалидов в рижском общественном транспорте, рассказал в передаче LNT "900 секунд" председатель правления Автотранспортной дирекции Кристиан Годиньш.

Он пояснил, что Автотранспортная дирекция обратилась в полицию, потому что не располагает ресурсами для того, чтобы самой убедиться в обоснованности имеющихся подозрений.

При анализе информации Рижской думы и Rīgas satiksme о перевозках пассажиров - инвалидов первой и второй групп у Автотранспортной дирекции возникли подозрения в том, что учет этих поездок ведется некорректно.

До полного выяснения ситуации Совет по общественному транспорту 29 марта постановил на месяц задержать авансовую дотацию в размере 2,2 млн евро Рижской думе за перевозки пассажиров с инвалидностью во втором квартале текущего года.

Автотранспортная дирекция должна убедиться в том, что дотация действительно поступает на те цели, на которые она предназначена.

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