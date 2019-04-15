Перевозки инвалидов в рижском транспорте: Автотранспортная дирекция обратилась в полицию

Он пояснил, что Автотранспортная дирекция обратилась в полицию, потому что не располагает ресурсами для того, чтобы самой убедиться в обоснованности имеющихся подозрений.

При анализе информации Рижской думы и Rīgas satiksme о перевозках пассажиров - инвалидов первой и второй групп у Автотранспортной дирекции возникли подозрения в том, что учет этих поездок ведется некорректно.

До полного выяснения ситуации Совет по общественному транспорту 29 марта постановил на месяц задержать авансовую дотацию в размере 2,2 млн евро Рижской думе за перевозки пассажиров с инвалидностью во втором квартале текущего года.