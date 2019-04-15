Парадоксально. У Литвы и Латвии 20 лет нет действующей морской границы

Латвия стремится, прежде всего, подписать экономическое соглашение, исследовать находящееся в море месторождение нефти, основная часть которого находится на литовской территории, и после этого завершить ратификацию границы, хотя в договоре предусмотрено обратное - сначала узаконение границы, а экономическое соглашение - после этого.

Позиция Министерства иностранных дел Латвии пока не меняется.

Более десяти лет назад латвийские парламентарии в обмен на ратификацию договора предлагали разделить одно из крупнейших месторождений нефти, хотя почти все оно находится в литовских водах. Литва с этим не согласилась.

Заведующая отделом глубинных исследований Геологической службы Литвы Юрга Лазаускене отмечает, что у Латвии было больше геофизических данных.

"Я не знаю, интерпретировали ли они их сами, или шведы им что-то делали, но у нас таких данных нет, поскольку мы не обмениваемся информацией. Я знаю, что несколько лет назад было дано разрешение и пробурена скважина, а в прошлом году разрешение было выдано на другое месторождение. На этой спорной территории может быть 8 млн тонн нефтяных ресурсов, из которых 2-3 млн тонн могут быть добыты", - сказала она.

Ситуацию, когда у двух государств 20 лет нет действующей морской границы, литовский министр иностранных дел называет парадоксальной.

"Несколько лет назад латвийское Министерство экономики объявило конкурс на разведку нефтяных месторождений, хотя этого быть не должно. Они утверждают, что конкурс не состоялся, однако такого все-таки не должно быть.

Но мы смотрим на это с практической точки зрения, а что касается нахождения там углеводородов или нефти, это уже другой вопрос. Поскольку зона общая, мы должны вместе исследовать, но это следует делать в установленные в договоре сроки", - сказал глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

Бывший депутат Сейма Латвии Ромуалд Ражукс считает, что соглашения можно достичь, если предложить латвийской стороне одновременно два договора.

"Нужно экономическое соглашение, которые бы было передано латвийскому Сейму, но я считаю, что если оба договора будут вместе, то в таком случае латвийцы проголосуют, и договор о границе будет ратифицирован", - сказал Ражукс.

Официально заявляется, что такая ситуация не влияет на двухсторонние отношения Латвии и Литвы.