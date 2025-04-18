Главное за 18 апреля Страстная Пятница, пробки на пути к морю и сотрудник ФСБ в Вильнюсе

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Болгария передумала продавать ядерные реакторы Украине. Почему принято такое решение и возможно ли теперь вообще достроить Хмельницкую АЭС?

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В результате ракетного удара, нанесенного Россией по Харькову в пятницу, 18 апреля, погиб один человек, еще 54 получили ранения. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

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В Италии, неподалеку от Неаполя, 17 апреля произошла трагедия: вагон фуникулера сорвался с троса и рухнул в ущелье. В результате погибли четыре человека, еще один получил ранения. Об этом сообщили представители службы пожарной охраны.

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Недавно на центральном полигоне Сил обороны Эстонии новобранец сознательно отделился от своей группы, и ночью его искали сослуживцы. Обнаруженному в лесу переохлажденному срочнослужащему оказали помощь медики. Однако той же ночью бронетранспортер, перевозивший его сослуживцев, попал в аварию, в результате чего семь призывников получили травмы. Четверо из них получили серьезные телесные повреждения, сообщает Rus.Postimees.

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"Мне кажется, что это довольно певучий язык. Не зря у нас есть знаменитый Праздник песни и танца", - говорит блогер и преподаватель латышского языка Диана Карпова, которая стала новой гостьей передачи TVNET+ "В чем фишка?".