Главное за 18 апреля Страстная Пятница, пробки на пути к морю и сотрудник ФСБ в Вильнюсе

Для христиан всего мира со Страстной Пятницы началось празднование Пасхи, США продолжают распространять экономический хаос, а в Италии произошла трагедия. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Новости Латвии:
В пятницу, 18 апреля, христиане по всему миру отмечают Великую пятницу - день, посвященный памяти о распятии Иисуса Христа, также известный как Страстная Пятница.
В пятницу, 18 апреля, в Старой Риге состоялся ежегодный экуменический крестный ход. Об этом агентству LETA сообщили в Римско-католической церкви Латвии.
Специалисты Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Латвии обращаются к жителям с призывом в Пасхальные дни уделить повышенное внимание правильному хранению и приготовлению яиц. Об этом сообщили представители SPKC.
С наступлением хорошей погоды в пятницу, 18 апреля, в середине дня в Риге и ее окрестностях образовались пробки: жители столицы отправились в сторону моря.
Прокуратура передала в Земгальский окружной суд уголовное дело, в котором молодой мужчина обвиняется в жестоком обращении с принадлежащей ему собакой, в результате чего животное погибло. Об этом агентству LETA сообщили в прокуратуре.
За рубежом:
Один из сотрудников посольства России в Литве, предположительно, является офицером Федеральной службы безопасности РФ. Об этом в четверг сообщила Литовская общественная телерадиокомпания LRT со ссылкой на данные, опубликованные в базе RuPEP, созданной российской оппозицией и специализирующейся на личностях, связанных с российскими властями и силовыми структурами.
Болгария передумала продавать ядерные реакторы Украине. Почему принято такое решение и возможно ли теперь вообще достроить Хмельницкую АЭС?
В результате ракетного удара, нанесенного Россией по Харькову в пятницу, 18 апреля, погиб один человек, еще 54 получили ранения. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
В Италии, неподалеку от Неаполя, 17 апреля произошла трагедия: вагон фуникулера сорвался с троса и рухнул в ущелье. В результате погибли четыре человека, еще один получил ранения. Об этом сообщили представители службы пожарной охраны.
Недавно на центральном полигоне Сил обороны Эстонии новобранец сознательно отделился от своей группы, и ночью его искали сослуживцы. Обнаруженному в лесу переохлажденному срочнослужащему оказали помощь медики. Однако той же ночью бронетранспортер, перевозивший его сослуживцев, попал в аварию, в результате чего семь призывников получили травмы. Четверо из них получили серьезные телесные повреждения, сообщает Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
"Мне кажется, что это довольно певучий язык. Не зря у нас есть знаменитый Праздник песни и танца", - говорит блогер и преподаватель латышского языка Диана Карпова, которая стала новой гостьей передачи TVNET+ "В чем фишка?".
Недавно мне попалась статья с довольно диковатым заголовком - "Ассоциация ресторанов Латвии призывает сократить количество праздничных дней в стране". Первая мысль была: когда люди чаще всего ходят в рестораны? В выходные. А что такое праздничные дни? Тоже выходные. Получается, Ассоциация ресторанов Латвии (LRB) фактически призывает жителей меньше ходить в рестораны?
В ноябре 2023 года в жизни нарвитянки Анны, матери троих несовершеннолетних детей, начались довольно неприятные перемены: ее пятнадцатилетний сын перестал ходить в школу. До этого он хорошо учился, не имел проблем с поведением. Ситуация начала накаляться. В марте этого года Вируский уездный суд ограничил ее родительские права на сына и передал опеку над ним городу Нарве, сообщает Rus.Postimees.
Президент США Дональд Трамп долго грозил тарифным блицкригом, но когда он его наконец-то развязал, масштабы события превзошли худшие ожидания большинства стран. Не стало сюрпризом то, что главный удар был направлен на Китай, но высокие пошлины, введенные против большинства азиатских стран, вызывали глубокий шок. К счастью, когда финансовые рынки закачались, Трамп объявил о паузе на 90 дней для большинства "взаимных" пошлин - всего через несколько часов после их вступления в силу. Азиатские страны, получившие столь полезную отсрочку, должны использовать это время для выработки единого ответа и смелых инициатив, которые дадут им больше рычагов влияния на США.
В воздухе веет весенней свежестью, и люди начинают готовиться к Пасхе. Но, планируя празднование, легко увлечься покупками и купить больше, чем вам действительно нужно.
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