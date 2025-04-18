Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что Соединенные Штаты совсем скоро продвинутся дальше, если не будет достигнута договоренность по прекращению войны в Украине.
Не определено "конкретное количество дней, но быстро, мы хотим это сделать", - сказал Трамп журналистам после того, как госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон прекратит усилия по достижению мира в Украине, если Вашингтон сделает вывод, что мир между Москвой и Киевом неосуществим.
"В течение нескольких дней нам нужно выяснить, возможно ли это в краткосрочной перспективе. Если нет - думаю, мы просто двинемся дальше", - сказал Рубио в аэропорту Ле Бурже. "Если возможно - мы в деле. Если нет, у нас есть и другие приоритеты, требующие внимания", - добавил он.
"За последние три года США помогали Украине, и мы хотим, чтобы это закончилось. Но это - не наша война", - заявил Рубио.
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