Не определено "конкретное количество дней, но быстро, мы хотим это сделать", - сказал Трамп журналистам после того, как госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон прекратит усилия по достижению мира в Украине, если Вашингтон сделает вывод, что мир между Москвой и Киевом неосуществим.

"В течение нескольких дней нам нужно выяснить, возможно ли это в краткосрочной перспективе. Если нет - думаю, мы просто двинемся дальше", - сказал Рубио в аэропорту Ле Бурже. "Если возможно - мы в деле. Если нет, у нас есть и другие приоритеты, требующие внимания", - добавил он.

"За последние три года США помогали Украине, и мы хотим, чтобы это закончилось. Но это - не наша война", - заявил Рубио.