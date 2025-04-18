В Риге из Даугавы спасен водитель гидроцикла

Спасатели получили информацию о том, что в районе улицы Мукусалас, в водах Даугавы находится человек, а также перевернутый и тонущий гидроцикл. Пожарные добрались до пострадавшего, который находился примерно в 40 метрах от берега, и доставили его в безопасное место.

За минувшие сутки VUGD получило 50 вызовов. Из них 18 были связаны с тушением пожаров, в том числе одного лесного и девяти пожаров сухой травы. На спасательные работы было направлено 22 экипажа, а ещё 10 вызовов оказались ложными.

Крупнейший за сутки пожар сухой травы был потушен в Дубненской волости Аугшдаугавского края, где выгорело около восьми гектаров прошлогодней сухой травы.