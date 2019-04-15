Сердце впервые напечатали на 3D-принтере

Как сообщает gazeta.ru co ссылкой на пресс-службу вуза, профессор университета Тал Двир напечатал при помощи 3D-принтера за три с половиной часа живое пульсирующее сердце.

Уточняется, что в ходе эксперимента были «распечатаны» несколько десятков сердец. Их планируют пересадить животным, чтобы проверить, как хорошо они работают. При этом размер сердца составляет два с половиной сантиметра — примерно как сердце кролика.