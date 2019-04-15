Пн, 15.04.2019
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Сердце впервые напечатали на 3D-принтере

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Процесс создания сердца

ФОТО: Reuters / Scanpix

Ученые из Тель-Авивского университета впервые смогли напечатать сердце из человеческой ткани в формате 3D. 

Как сообщает gazeta.ru co ссылкой на пресс-службу вуза, профессор университета Тал Двир напечатал при помощи 3D-принтера за три с половиной часа живое пульсирующее сердце. 

Уточняется, что в ходе эксперимента были «распечатаны» несколько десятков сердец. Их планируют пересадить животным, чтобы проверить, как хорошо они работают. При этом размер сердца составляет два с половиной сантиметра — примерно как сердце кролика.

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