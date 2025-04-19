Владельцы Tesla подали в суд из-за манипуляций с показаниями одометра

Против американского производителя электромобилей Tesla возбуждено судебное дело в связи с предполагаемой манипуляцией показаниями одометров. В коллективном иске, поданном в четверг в Лос-Анджелесе против компании миллиардера Илона Маска, утверждается, что Tesla ускоряла показания одометра на своих электромобилях, чтобы срок их гарантии истекал раньше, и компании не пришлось бы платить за ремонт.

"Привязывая гарантийные и лизинговые лимиты пробега к завышенным показаниям одометра, Tesla увеличивает свой доход от ремонта, снижает гарантийные обязательства и заставляет потребителей приобретать расширенные гарантии заранее",

- говорится в обвинительном заключении. Истцы требуют возмещения ущерба и штрафных санкций для водителей Tesla в Калифорнии. Согласно судебным документам, это может потенциально затронуть более миллиона транспортных средств.

В жалобе говорится, что несколько владельцев Tesla заметили "поразительное" поведение показаний одометра, некоторые из которых значительно отклонялись от предполагаемого пройденного расстояния. По словам главного истца, компании Tesla, его автомобиль проезжал 72 мили (116 километров) в день, хотя он проезжал всего 20 миль на работу и обратно. Согласно иску, автомобили Tesla не оснащены традиционным одометром, а вместо этого оценивают пройденное расстояние с помощью алгоритма, основанного, в том числе, на потреблении энергии.

Tesla сразу не отреагировала на просьбу прокомментировать ситуацию, однако уже отвергла все существенные обвинения в иске.