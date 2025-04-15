ДТП на Вентспилсском шоссе полностью парализовало движение

За поворотом на Кемери на Вентспилсском шоссе (A10) из-за дорожно-транспортного происшествия движение полностью заблокировано, сообщило в социальной сети X государственное предприятие Latvijas Valsts ceļi (LVC).
Объезд возможен по автодорогам Калнциемс - Кудра (P101), Рига - Лиепая (A9) и Елгава - Тукумс (P98).
В месте аварии образовалась пробка.
Согласно общедоступной информации, на шоссе произошло столкновение эвакуатора, перевозившего два легковых автомобиля, и грузовика.
Ранее на участке ДТП движение было ограничено одной полосой.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!