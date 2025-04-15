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ДТП на Вентспилсском шоссе полностью парализовало движение

Авария. Иллюстративное фото
Авария. Иллюстративное фото Фото: Jure Divich/Shutterstock

За поворотом на Кемери на Вентспилсском шоссе (A10) из-за дорожно-транспортного происшествия движение полностью заблокировано, сообщило в социальной сети X государственное предприятие Latvijas Valsts ceļi (LVC).

Объезд возможен по автодорогам Калнциемс - Кудра (P101), Рига - Лиепая (A9) и Елгава - Тукумс (P98).

В месте аварии образовалась пробка.

Согласно общедоступной информации, на шоссе произошло столкновение эвакуатора, перевозившего два легковых автомобиля, и грузовика.

Ранее на участке ДТП движение было ограничено одной полосой.

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