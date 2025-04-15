Программа: будущее латвийских дорог без финансирования из ЕС

"Спасибо "ковидным" деньгам - благодаря им центральные дороги Латвии были приведены в порядок. Не на 100 процентов, конечно, но на 75. Но это быстро проходит, ведь через каждые 5-6 лет по нормативам ЕС мы должны менять покрытие. Сейчас денег хватает только на латание дыр в экстренных ситуациях", - рассказал Андрис Берзиньш.

Председатель правления Latvijas ceļu būvētājs, отметил, что дорожная отрасль в Латвии сегодня работает лишь на 50-60% от своих возможностей.

Причина - не только в сокращении финансирования, но и в отсутствии ясной государственной стратегии.

"В плане, который утвердил в свое время Кабинет министров Кариньша, приоритетом считалось развитие стратегических дорог - чтобы из любой точки Латвии можно было доехать до Риги за полтора часа. Но вот прошло 5 лет, и сейчас эта стратегия переделывается", - отметил Берзиньш.

Кроме того, глава Latvijas ceļu būvētājs заметил, что состояние дорог ухудшается, особенно тех, что находятся в ведении Latvijas Valsts ceļi.

Одной из причин разрушения дорог, по словам Андриса Берзиньша, является систематическое превышение допустимой массы грузовых транспортных средств. "К примеру, лесовозы - по нормативам они могут перевозить не больше 60 тонн, а они возят 80, и их никто не проверяет", - заметил он.