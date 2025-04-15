Фото и видео Китай строит военные корабли. РФ может копировать их для активности в Балтийском море

Это рассматривается как явное указание на планы вторжения КНР на Тайвань посредством морского десанта, хотя это также актуально во многих других возможных сценариях.

Преимущества гибридных военно-гражданских сил амфибий могут быть использованы и в будущих военных операциях в других местах. Эксперты полагают, что подобное решение может быть разработано и принято на вооружение российскими вооруженными силами, например, для операций в Балтийском море.