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Фото и видео Китай строит военные корабли. РФ может копировать их для активности в Балтийском море

Перевод: rus.tvnet.lv
Военный моря Тайваня
Военный моря Тайваня Фото: SCANPIX

Недавно опубликованные фотографии так называемых китайских "кораблей вторжения" демонстрируют временные доки, которые можно соединить с другими кораблями с помощью баржи или ряда барж, а для повышения устойчивости используются подводные опоры. Разработка таких кораблей считается важнейшим элементом возможного вторжения на остров Тайвань.

Это рассматривается как явное указание на планы вторжения КНР на Тайвань посредством морского десанта, хотя это также актуально во многих других возможных сценариях.

Преимущества гибридных военно-гражданских сил амфибий могут быть использованы и в будущих военных операциях в других местах. Эксперты полагают, что подобное решение может быть разработано и принято на вооружение российскими вооруженными силами, например, для операций в Балтийском море.

В чем же особенность таких судов?

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