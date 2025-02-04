Пользователь группы в Facebook предупредил латвийцев, отправляющихся в Японию. Он рассказал о проблемах, связанных с использованием латвийского водительского удостоверения в этой азиатской стране. TVNET+ связался с Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD), чтобы прояснить ситуацию.
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Латвийские водительские права недействительны в Японии. Почему так?
Пост был опубликован в группе LATVIEŠI CEĻO - Diskusijas par ceļošanu в Facebook. В нем объясняется, что латвийские водительские права недействительны в Японии, а значит, арендовать автомобиль там невозможно.