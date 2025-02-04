Вт, 4.02.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи
Для абонентов

Латвийские водительские права недействительны в Японии. Почему так?

Перевод: rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото статьи
Фото: X90040/SCANPIX

Пользователь группы в Facebook предупредил латвийцев, отправляющихся в Японию. Он рассказал о проблемах, связанных с использованием латвийского водительского удостоверения в этой азиатской стране. TVNET+ связался с Дирекцией безопасности дорожного движения (CSDD), чтобы прояснить ситуацию.

Пост был опубликован в группе LATVIEŠI CEĻO - Diskusijas par ceļošanu в Facebook. В нем объясняется, что латвийские водительские права недействительны в Японии, а значит, арендовать автомобиль там невозможно.

"Благодаря бездействию CSDD Латвия является единственной страной Европейского союза, которая не ратифицировала Женевскую конвенцию о дорожном движении 1949 года, поэтому латвийские водительские права и международное водительское удостоверение, выданные CCSD, не признаются в Японии..."

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх