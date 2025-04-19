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Действительны ли в Латвии водительские права, полученные в Беларуси?

Перевод: rus.tvnet.lv
Автомобильная пробка
Автомобильная пробка Фото: Pixabay

Действительны ли в Латвии водительские права, полученные в Беларуси? Отвечает LVportāls.

Житель интересуется: "Если у гражданина Латвии есть полученные в Беларуси права категории В, можно ли с ними управлять транспортным средством в Латвии?"

Правила для водителей, которые прибыли в Латвию из-за рубежа или ввозят в Латвию транспортные средства, предусмотрены в Законе о дорожном движении.

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Согласно первой части 47-й стать Закона о дорожном движении, лицу в Латвии разрешено управлять транспортным средством, если у него имеется:

  • водительское удостоверение, выданное страной Евросоюза, страной Европейской ассоциации свободной торговли или Великобританией;
  • водительское удостоверение с указанием категорий водительских удостоверений, предусмотренных Конвенцией о дорожном движении 1968 года;
  • водительское удостоверение, в котором не указаны категории транспортных средств, указанные в Конвенции о дорожном движении 1968 года. При наличии такого водительского удостоверения человеку разрешается управлять транспортными средствами, соответствующими категории B, если данное водительское удостоверение дает право на управление автомобилем в стране выдачи. Если записи в водительском удостоверении сделаны не латинскими буквами, лицо должно предоставить нотариально заверенный перевод на латышский язык.

Более подробное объяснение можно найти здесь!

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